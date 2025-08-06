Misterio en Coghlan: creen que el adolescente fue secuestrado por una secta satánica en 1984
La Justicia porteña investiga qué le pasó a Diego, de 16 años, cuyos restos aparecieron en mayo de 2025, cuando se derrumbó la medianera de una casa en Coghlan.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sigue en la tarea de reconstruir qué le pasó a Diego, el adolescente de 16 años cuyos restos óseos vieron la luz en mayo pasado al derrumbarse la medianera de una casa en Coghlan. Ahora se cree que el caso podría estar vinculado con una secta satánica.
Diego fue visto por última vez en la tarde del 26 de julio de 1984, cuando se fue "a lo de un amigo" en Belgrano. Vestido con el uniforme de colegio -todavía reconocible entre sus restos óseos, igual que su reloj Casio- y para las 20.30 de ese día su familia ya había radicado una denuncia en la comisaría 39.
Pero dos años más tarde la causa no se había movido, Diego seguía sin aparecer y su padre, Juan Benigno, habló con la revista ¡Esto!, publicada por el diario Crónica, para contar el destrato recibido por la Policía, que le dijo "se fue con una mina, ya va a volver".
"La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios", recordó el padre de Diego en 1986.
"Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no me que me lo robaron", expresó el hombre en la entrevista que reprodujo parcialmente el diario Clarín esta semana a propósito de la identificación de los restos óseos y de vestimenta.
En la nota constaba que ya en ese entonces la familia de Diego creía que había sido raptado y que su caso estaba vinculado con alguna "secta siniestra".
La casa de las cosas raras
La casa del barrio de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati ya no existe. Antes de su demolición -que fue reciente- ya no era una vivienda, sino que había sido un geriátrico y había tenido varios dueños desde su construcción, hace más de 100 años.
"Yo soy muy de creer en las energías y donde hice la pileta había una especie de situación oscura. Había una casilla de madera y cosas raras", relató en mayo de este año Marina Olmi, una de las últimas dueñas de la casa, en una charla con TN a propósito del macabro descubrimiento en la propiedad al lado del terreno arrasado.
"De hecho se incendió un árbol ahí", agregó.
La demolición de la casa que alguna vez fue de Olmi -y que se volvió célebre porque Gustavo Cerati la alquiló entre 2001 y 2003- alumbró un misterio en Coghlan que podría involucrar a la anciana que vive hace décadas en la propiedad vecina, o a sus dos hijos, que todavía residen por el barrio.
