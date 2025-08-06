Misterio en Coghlan: creen que el adolescente fue secuestrado por una secta satánica en 1984

En la nota constaba que ya en ese entonces la familia de Diego creía que había sido raptado y que su caso estaba vinculado con alguna "secta siniestra".

desaparecido casa cerati

La casa de las cosas raras

La casa del barrio de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati ya no existe. Antes de su demolición -que fue reciente- ya no era una vivienda, sino que había sido un geriátrico y había tenido varios dueños desde su construcción, hace más de 100 años.

"Yo soy muy de creer en las energías y donde hice la pileta había una especie de situación oscura. Había una casilla de madera y cosas raras", relató en mayo de este año Marina Olmi, una de las últimas dueñas de la casa, en una charla con TN a propósito del macabro descubrimiento en la propiedad al lado del terreno arrasado.

"De hecho se incendió un árbol ahí", agregó.

La demolición de la casa que alguna vez fue de Olmi -y que se volvió célebre porque Gustavo Cerati la alquiló entre 2001 y 2003- alumbró un misterio en Coghlan que podría involucrar a la anciana que vive hace décadas en la propiedad vecina, o a sus dos hijos, que todavía residen por el barrio.