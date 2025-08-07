Cómo bendecir tu casa en San Cayetano para que no te falte trabajo

Oración para pedir en San Cayetano

san cayetano

“Señor, bendecí nuestras vidas, saná nuestras heridas y enfermedades.

Protegé a nuestra familia.

Aúdanos en nuestras preocupaciones y miedos.

Da paz a nuesdtras almas.

Que sea siempre nuestro refugio y líbranos de todo peligro.

Bendecí nuestros trabajos y esfuerzos de cada día.

Bendecí nuestros pensamientos y palabras.

Bendecí nuestro hogar y a las personas que llevamos en nuestros corazones.

Por Jesucristo Nuestro Señor.

Amén".

Luego de esta oración particular, se rocía con el agua bendita toda la casa, a los integrantes de la familia, a estampitas, imágenes religiosas, escultuas, la Virgen o la cruz. Mientras tanto, se debe proceder a rezar el Padre Nuestro, un Avemaría y un Gloria.