Habló Facundo Tedeschini, el camarógrafo agredido por la Policía Federal: "Uno lo único que hace es mostrar"

“Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no siguieran, pero fueron muy agresivos. Me tiraron; quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron 5 o 6 efectivos y yo gritaba ‘paren, paren’“, siguió.

Además hizo hincapié en la crudeza del momento: “Fue un episodio muy violento, no estamos acostumbrados a pasar por esto. Cuando le pasa a uno es complicado y feo sufrir este tipo de agresiones, más que nada cuando lo único que estás haciendo es trabajar”.

La arremetida contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, donde se debatirá la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio.

También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.