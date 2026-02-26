Habló Facundo Tedeschini, el camarógrafo agredido por la Policía Federal: "Uno lo único que hace es mostrar"
Al trabajador de TV se lo vio en estado se shock tras la brutal represión que sufrió en el Congreso.
Facundo Tedeschini, el camarógrafo de A24, que fue aprehendido y agredido por la Policía Federal, brindó declaraciones tras ser excarcelado y detalló cómo fue el ataque que sufrió mientras cubría una protesta frente al Congreso en rechazo a la reforma de la ley de glaciares.
Según contó, sufrió lesiones en los brazos, la pierna y la cara. "La muñeca también, porque me pusieron muy fuerte esas cintas que te ponen", explicó el camarógrafo.
Tedeschini llevó tranquilidad sobre su estado físico, aunque no ocultó el impacto de lo vivido. “Estoy bien, con algunos golpes. Un poco dolorido, me hicieron estudios y me salieron bien”, detalló.
Sobre el inicio de la detención, explicó que se encontraban en el estacionamiento cubriendo la acción de Greenpeace, sin obstruir entradas ni salidas.
La situación se tensó cuando la policía avanzó sin aviso: “Yo tenía el cable adelante mío y la policía empieza a avanzar. El cable quedó abajo de ellos, entonces si yo retrocedía tenía que dejar la cámara porque me tironeaba” confirmó en declaración con varios medios.
“Evidentemente le puse la mano a la Policía para que no siguieran, pero fueron muy agresivos. Me tiraron; quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron. Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron 5 o 6 efectivos y yo gritaba ‘paren, paren’“, siguió.
Además hizo hincapié en la crudeza del momento: “Fue un episodio muy violento, no estamos acostumbrados a pasar por esto. Cuando le pasa a uno es complicado y feo sufrir este tipo de agresiones, más que nada cuando lo único que estás haciendo es trabajar”.
La arremetida contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, donde se debatirá la propuesta que busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. Un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio.
También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario