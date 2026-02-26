Más gremios docentes se suman al paro y peligra el inicio de clases en todo el país

marcha ctera Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)

"Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país", explicó Fabián Felman, dirigente de la CEA, en un comunicado.

Por su parte, Romero señaló en su mensaje que "los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos".

Además del reclamo a nivel nacional por los salarios, los gremios docentes remarcaron que el Estado Nacional decidió "retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina".

El anuncio de los gremios docentes que integran la CGT llega después de que la central de trabajadores rechazara el proyecto de "Libertad Educativa" del Gobierno, así como también la Reforma Laboral en ciernes, "que tiene como fin oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad".