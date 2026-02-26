Más gremios docentes se suman al paro y peligra el inicio de clases en todo el país
La Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) anticiparon que también se unirán al paro docente impulsado por CTERA.
Los gremios docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron este miércoles que se sumarán al paro docente del 2 de marzo que fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) en el marco de la discusión por paritarias y salarios dignos.
El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires podría quedar desplazado ya que tanto la Unión Docentes Argentinos (UDA) como la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) unirse a la medida de fuerza pautada para el primer día de clases.
La UDA -a cargo de Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT- y la CEA que lidera se unieron al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).
Aunque se espera que el paro docente tenga alcance nacional ante la negativa del Gobierno de convocar a una reunión por paritarias para tratar la recomposición de los salarios, en el caso de los gremios de la provincia de Buenos Aires se trata además de una pulseada con el gobernador Axel Kicillof.
El viernes pasado los gremios bonaerenses convocaron a su propio paro docente y Suteba también confirmó una medida de fuerza, aunque apuntando a la política económica del presidente Javier Milei.
"Se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país", explicó Fabián Felman, dirigente de la CEA, en un comunicado.
Por su parte, Romero señaló en su mensaje que "los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos".
Además del reclamo a nivel nacional por los salarios, los gremios docentes remarcaron que el Estado Nacional decidió "retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina".
El anuncio de los gremios docentes que integran la CGT llega después de que la central de trabajadores rechazara el proyecto de "Libertad Educativa" del Gobierno, así como también la Reforma Laboral en ciernes, "que tiene como fin oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad".
