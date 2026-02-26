Nahuel Gallo habló con su esposa tras 445 días incomunicado: "Me volvió el alma al cuerpo"

nahuel gallo

"Le permitieron una llamada después de 445 días aislado, incomunicado. El pedido hoy en día tiene que ser más fuerte, que es la libertad inmediata y que regrese pronto a casa", expresó Gómez.

Nahuel Gallo "está muy esperanzado, está lleno de mucha ilusión", según explicó su mujer.

"Quería hablar con el gordo, le dije que 'está en el jardín, pero todos estamos luchando por tí'. Preguntó por su mamá, por su abuelo", enumeró.

Cancillería está en negociaciones para la liberación de Nahuel Gallo y otros prisioneros políticos de origen argentino, como es el caso del abogado Germán Giuliani, pero hasta la fecha ningún funcionario del cuerpo diplomático en Caracas pudo contactarse de manera directa con el gendarme.

Recién el 11 de enero, menos de 10 días desde la jura de Delcy Rodríguez en lugar de Nicolás Maduro, la prisión de El Rodeo I empezó a permitir visitas a sus detenidos.

Por ahora Gallo sigue detenido en calidad de secuestrado, a entender del Gobierno argentino, porque nunca se formularon cargos en su contra ni se lo investiga por los delitos supuestamente cometidos, y porque nunca se permitió su contacto con representantes legales o de Cancillería.