Qué dice el último parte médico de la salud de Bastian, el nene herido en La Frontera de Pinamar
Desde el Hospital Comunitario difundieron un nuevo parte médico luego de que el menor sea intervenido quirúrgicamente.
Bastian, el nene que resultó gravemente herido tras un choque en La Frontera, Pinamar, sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Comunitario luego de ser intervenido quirúrgicamente. Por el momento, no es posible su trasladado a otro centro de salud.
El último parte médico de Batian, el nene herido tras el choque en La Frontera de Pinamar
“En continuidad con los informes previos sobre el paciente masculino de 8 años, se informa que al día de la fecha permanece internado en Unidad de Terapia Intensiva", indica el comunicado oficial.
Según el último parte médico difundido este miércoles por la mañana, Bastian presenta una “evolución clínica estable” y se encuentra con “soportes inotrópicos”, una serie de medicamentos que se utilizan para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica.
Desde el Hospital Comunitario de Pinamar informaron que, desde su ingreso al quirófano el martes, el nene no requirió de una transfusión de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado por los médicos. “El resto de los parámetros se mantiene sin complicaciones agregadas”, señalaron en el parte médico de hoy. De todas formas, las autoridades médicas señalaron que “se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, que permitirán completar la evaluación y continuar ajustando la conducta médica”. “Se continuará informando por canales oficiales ante novedades relevantes”, finalizaron.
Choque en La Frontera de Pinamar: piden dadores de sangre para el nene herido
Bettiana, abuela del nene, indicó esta mañana que, luego del pedido de la familia, “mucha gente se acercó a donar sangre” al Hospital Comunitario de Pinamar. Según el requerimiento, se solicitaron dadores de cualquier tipo y factor. Quienes deseen contribuir, pueden acercarse a ese centro de salud desde hoy a las 7 de la mañana.
“Anoche salió un médico a hablar con nosotros. Nos dijo que Bastian tenía algunas cosas positivas y algunas cosas que seguían iguales, que seguía con fiebre, que teníamos que seguir esperando, rezando y, y viendo minuto a minuto la evolución, que hasta el momento el estado es crítico y reservado", indicó la abuela de Bastian.
Respecto a la evolución de la salud del menor, remarcó que por el momento “no lo pueden trasladar a ningún otro lugar donde le puedan dar un poco más de alta complejidad por su estado crítico”.
“Hay que esperar que él esté estable. Confiamos muchísimo en Dios, no dejamos de rezar un segundo. Estamos haciendo una campaña de oración, enviándole luz, energía y pensamientos positivos para él”, dijo en diálogo con Telefe.
El accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 en zona de La Frontera, Pinamar, e involucró a una camioneta Amarok y a un vehículo UTV, donde viajaba Bastian junto a su padre y otra mujer. El nene fue trasladado en el Hospital Comunitario de Pinamar en muy grave estado.
Al ingresar al centro de salud, los médicos detectaron que el nene presentaba una hemorragia intraabdominal que requirió de una operación de urgencia.
Respecto a la intervención, el parte médico de ayer especificó varios detalles: "Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma".
El martes, "ante la persistencia de inestabilidad hemodinámica, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano, realizándose recambio del packing de contención hepática".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario