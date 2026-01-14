Qué dice el último parte médico de la salud de Bastian, el nene herido en La Frontera de Pinamar

“Anoche salió un médico a hablar con nosotros. Nos dijo que Bastian tenía algunas cosas positivas y algunas cosas que seguían iguales, que seguía con fiebre, que teníamos que seguir esperando, rezando y, y viendo minuto a minuto la evolución, que hasta el momento el estado es crítico y reservado", indicó la abuela de Bastian.

pinamar nene choque la frontera

Respecto a la evolución de la salud del menor, remarcó que por el momento “no lo pueden trasladar a ningún otro lugar donde le puedan dar un poco más de alta complejidad por su estado crítico”.

“Hay que esperar que él esté estable. Confiamos muchísimo en Dios, no dejamos de rezar un segundo. Estamos haciendo una campaña de oración, enviándole luz, energía y pensamientos positivos para él”, dijo en diálogo con Telefe.

El accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 en zona de La Frontera, Pinamar, e involucró a una camioneta Amarok y a un vehículo UTV, donde viajaba Bastian junto a su padre y otra mujer. El nene fue trasladado en el Hospital Comunitario de Pinamar en muy grave estado.

Al ingresar al centro de salud, los médicos detectaron que el nene presentaba una hemorragia intraabdominal que requirió de una operación de urgencia.

Respecto a la intervención, el parte médico de ayer especificó varios detalles: "Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma".

El martes, "ante la persistencia de inestabilidad hemodinámica, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano, realizándose recambio del packing de contención hepática".