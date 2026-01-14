Otro accidente con un UTV en Pinamar: un hombre debió ser internado de urgencia con traumatismo de cráneo
El nuevo episodio, luego de lo sucedido con Bastian Jerez, tuvo lugar en las últimas horas en el límite entre La Frontera de Pinamar y Costa Esmeralda.
Luego del accidente que mantiene internado y en grave estado a Bastian Jerez (8), un nuevo siniestro tuvo lugar este miércoles por la tarde, otra vez en la zona de La Frontera de Pinamar. En esta oportunidad, el episodio dejó herido a un hombre de unos 45 años que circulaba en un UTV de alta cilindrada.
Según los primeros reportes de los testigos y el equipo de rescate, el conductor perdió el control del vehículo mientras intentaba saltar o descender por una duna de gran pendiente. El vehículo volcó y dio varias vueltas de campana, dejando al conductor atrapado.
Tras lo ocurrido, el hombre fue rescatado por el servicio de emergencias privadas que opera en los paradores de la zona y luego trasladado en una ambulancia de alta complejidad al Hospital Comunitario de Pinamar. Cabe señalar que ingresó con un traumatismo de cráneo grave y múltiples fracturas en la zona del tórax.
Actualmente, la persona de la cual aún se desconoce identidad se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, con estado reservado, y los médicos están evaluando si existe compromiso neurológico severo debido al impacto.
El peligroso contexto en La Frontera
Este hecho ocurre apenas 48 horas después del choque del lunes que dejó a un niño de 8 años en estado crítico. La repetición de estos episodios ha generado un clima de máxima tensión en Pinamar. De hecho, el hospital local está operando al límite debido a la seguidilla de accidentes de tránsito y de cuatriciclos/UTVs.
Al ser una zona de médanos privados, la municipalidad insiste en que no puede prohibir la circulación, pero el nivel de imprudencia -con exceso de velocidad y falta de casco en algunos casos- sigue siendo el factor común.
