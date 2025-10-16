Habló la fiscal que investiga a Pablo Laurta por el crimen del remisero: qué dijo

Legarrate resaltó además que el proceso se encuentra en una etapa inicial: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”, aseguró.

La audiencia culminó minutos antes de las 11 de este jueves, y posteriormente Laurta fue trasladado desde los Tribunales de Concordia hacia la cárcel donde permanece detenido. Sin embargo, dentro de los Tribunales, el uruguayo volvió a hablar con los medios locales y lanzó una frase contundente: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.