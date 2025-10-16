La respuesta de Pablo Laurta cuando le preguntaron si le pidió perdón a Dios por el doble femicidio

Según el periodista de A24 Alejandro Pueblas, Laurta "gritaba desesperado que había salvado a su hijo", y "dijo que quería volver a declarar, que lo investiguen, que su hijo estaba en peligro".

El nene cumplió seis años hace dos días, estando en manos de la Justicia argentina tras ser rescatado de un hotel de Gualeguaychú donde se encontraba alojado con su padre en el aparatoso periplo de regreso a Uruguay tras el doble femicidio en Córdoba.

El plan original de Laurta era justamente entrar de manera ilegal a la Argentina, llegar a Córdoba para asesinar a su expareja, Luna Giardina, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, en su vivienda en Villa Rivera Indarte, y luego secuestrar al nene para llevarlo a Uruguay.