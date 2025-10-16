Video: el viaje de Pablo Laurta una semana antes de los tres crímenes

El martes 7 de octubre, cerca de las 20, una cámara ubicada frente a la Terminal de Ómnibus de Concordia lo muestra al sospechoso arribando al punto de encuentro con el remisero.

En el video, grabado por una cámara de seguridad de un local cercano, se ve cómo Laurta se acercó hasta el auto de Palacio, que estaba estacionado en la puerta del comercio ya con el baúl abierto. El presunto femicida iba caminando solo, con un bolso en la mano y una mochila al hombro a los que esta vez se les una valija negra.

remisero Martin Palacio Pablo Laurta

Al verlo llegar, el remisero se bajó del auto y saludó a Laurta de forma afectuosa, lo que dejó en claro que ambos se conocían, algo que fue comprobado más tarde. Luego, lo ayudó a colocar al menos dos de sus pertenencias en el baúl: la valija y el bolso.

El miércoles 8 de octubre a las 3 de la mañana, el auto Chevrolet Corolla blanco de Palacio ingresó a una estación de servicio ubicada en la localidad de San Salvador. Un playero declaró que Laurta iba solo en el auto.

laurta estacion de servicio

Ese mismo día, la familia de Palacio hizo la denuncia por su desaparición y el viernes el auto apareció incendiado en un camino de la provincia de Córdoba.

Para los investigadores, tras incendiar asesinar al remisero e incendiar vehículo, el sábado 11 por la mañana Laurta se dirigió a la casa del barrio Villa Serrana, donde mató a su exmujer, a su exsuegra y se escapó llevándose a su hijo de seis años.

Pablo Laurta Así escapaba Pablo Laurta del domicilio de las víctimas

Desde allí tomó un taxi hasta Entre Ríos y se hospedó con su hijo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde, tras la activación del Alerta Sofía, fue detenido el domingo 12 de octubre pasado el mediodía.

pablo laurta detencion Pablo Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú

Para los investigadores, el plan de Laurta era salir del país de forma ilegal y regresar a Uruguay con el nene en canoa.