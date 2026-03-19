Habló la madre de Esmeralda, la nena desaparecida en Cosquín: "Me arrebataron a mi hija"

Además, describió que, al momento de la desaparición, “ella estaba sin pañales y descalza porque estaba conmigo”. “Fueron 10, 15 minutos. O sea, fue ahí, al ratito. No tengo explicación para eso porque fue en un segundo que me arrebataron a mi hija”, agregó.

esmeralda cosquin

Para Tania, a Esmeralda “se la puede haber llevado alguien que tenga maldad”. En ese sentido, descartó a su entorno cercano: “Ni mi marido, ni el papá de mis hijos. Nadie. Alguien me ha quitado a mi hija por maldad”.

Tras la llamada de Tania la policía, inmediatamente se emitió el Alerta Sofía y se montó un operativo de búsqueda que incluye el trabajo de más de cien efectivos de distintas fuerzas de seguridad, así como también el uso de drones y perros rastreadores.

La principal hipótesis: un circo sospechoso en Cosquín

esmeralda cosquin

En inmediaciones a la casa de Esmeralda había un circo que, al momento de su desaparición, se encontraba montado y con funciones programadas. Sin embargo, un dato llamó la atención de las autoridades: cuando los familiares de Esmeralda comenzaron a buscarla, llegaron hasta el predio y solicitaron buscarla en ese lugar, pero no los dejaron ingresar y les solicitaron una orden judicial.

Otro dato aumenta las sospechas. El circo tenía pactada una función, la cual no solo no fue realizada, sino que, inmediatamente luego de difundirse la desaparición de Esmeralda, las carpas de desmontaron y se retiraron del barrio.

“Por lo que me ha dicho la Policía y la gente que está investigando, ese circo se desarmó hoy a la tarde, tipo cuatro de la tarde, y que se dividió en dos o tres. Hay mucha gente que me dicen que mi hija está ahí, entre el medio de muchos niños”, expresó ayer Tania en diálogo con ElDoce.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía ante la posibilidad de que la menor haya sido secuestrada y difundió las líneas 134 y 911 para recabar cualquier tipo de información o datos sobre el caso. En paralelo, continúan los operativos para dar con su paradero con la movilización de todas las fuerzas federales.