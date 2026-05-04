La mano derecha de Luis Caputo decretó un feriado cambiario nacional y habrá tres días sin bancos

Luego, en el mes de julio, llegará el Día de la Independencia el jueves 9, sumado a un día no laborable con fines turísticos el viernes 10. En la segunda mitad del año, se destacan el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad de San Martín), el 12 de octubre (Día de la Raza) y el 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

El año cerrará en diciembre con otro fin de semana extra largo: el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, acoplándose al martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, el 25 de diciembre se celebrará la Navidad.