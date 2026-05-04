La mano derecha de Luis Caputo decretó un feriado cambiario nacional y habrá tres días sin bancos
El Banco Central confirmó la llegada de un nuevo feriado cambiario para este mes. Habrá tres días sin actividad en los bancos ni venta de dólares.
El calendario oficial del mes trae una noticia clave que impactará en todas las operaciones financieras. El Banco Central confirmó que habrá un feriado cambiario nacional, lo que generará un fin de semana largo de tres días completos sin ningún tipo de actividad bancaria ni bursátil en todo el país.
Cuándo llega el feriado cambiario de mayo
La medida que paralizará el normal funcionamiento de las entidades financieras y la operatoria del dólar responde al esquema de descansos nacionales. Concretamente, el próximo lunes 25 de mayo se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, un asueto inamovible en todo el territorio argentino. Así lo decretó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
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Al coincidir esta importante fecha patria con el fin de semana del sábado 23 y domingo 24, se conformará una ventana inactiva de 72 horas. Durante este lapso, no habrá atención presencial al público por ventanilla ni compensación de operaciones en la plaza local. Los usuarios solo podrán operar mediante canales electrónicos, cajeros automáticos y home banking.
Todos los feriados nacionales que restan en 2026
Tras este prolongado fin de semana de mayo, el calendario continuará con varias jornadas de descanso para los argentinos. En junio, el lunes 15 será feriado por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
Luego, en el mes de julio, llegará el Día de la Independencia el jueves 9, sumado a un día no laborable con fines turísticos el viernes 10. En la segunda mitad del año, se destacan el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad de San Martín), el 12 de octubre (Día de la Raza) y el 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).
El año cerrará en diciembre con otro fin de semana extra largo: el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, acoplándose al martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María. Finalmente, el 25 de diciembre se celebrará la Navidad.
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