Habló la mamá del adolescente baleado en un colegio de González Catán: "No puede creer que haya sido su amigo"

Además, sostuvo que su hijo nunca había tenido problemas con otros estudiantes y negó las acusaciones que circularon sobre un supuesto robo. “Mi nene nunca tuvo problema con nadie, lo quiere todo el mundo”, aseguró. Y agregó: “Salieron versiones de que mi hijo estaba robando, pero es todo mentira”.

Sandra explicó que no conoce personalmente al otro adolescente involucrado en el episodio, aunque sabía de su existencia porque ambos habían concurrido a un comedor con sus respectivas familias años atrás. Según recordó, los chicos habían sido amigos hace un tiempo, pero no sabe cómo sigue su relación en la actualidad.

También explicó que su contacto con la escuela se daba principalmente cuando la convocaban los docentes por cuestiones vinculadas con el ámbito escolar, por lo que no tiene tanto contacto con los familiares de otros alumnos.

Mientras el adolescente continúa recuperándose de las heridas, la investigación busca establecer cómo llegó el arma al colegio y en qué circunstancias se produjeron los disparos.