Habló la mamá del adolescente baleado en un colegio de González Catán: "No puede creer que haya sido su amigo"
La víctima, de 18 años, recibió heridas de bala en el abdomen y un brazo. Su madre contó que fue operado y que los médicos le extrajeron una bala.
En medio de la conmoción por el violento hecho en una escuela de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, en donde un alumno de 15 años fue baleado por un compañero de 17. La mamá de la víctima habló sobre el estado de salud del chico y se refirió a su relación con el agresor: “No puede creer que haya sido su amigo”, sostuvo.
El hecho ocurrió dentro de uno de los baños de la Escuela N° 58 “Independencia Argentina”, situada en la localidad de Villa Dorrego. El autor del disparo, de 17 años, fue detenido dentro del establecimiento. Allí mismo la víctima recibió las primeras atenciones médicas antes de su traslado en un vehículo particular al Hospital Simplemente Evita, con heridas de arma de fuego en el abdomen y en uno de sus brazos.
“Gracias a Dios lo operaron, le extrajeron la bala. Está dolorido, pero fuera de peligro”, manifestó Sandra, la mama del adolescente baleado en dialogo con la prensa.
La mujer estaba trabajando cuando recibió el llamado en el que le avisaron que su hijo había tenido un accidente. En un primer momento, pensó que se había lastimado mientras hacía gimnasia, pero nunca imaginó que le habían disparado. “Casi me desmayo”, relató sobre el momento en el que le informaron lo sucedido.
Acerca de cómo se habría desencadenado el episodio, la mujer contó que su hijo le dijo que el compañero tenía un arma y que la habría sacado para mostrársela a otros estudiantes. “Dice que le apuntaba a todos los chicos y desgraciadamente le dio a él”, explicó. Además, agregó que, de acuerdo con la versión que recibió, el agresor también ratificó la misma versión.
Además, sostuvo que su hijo nunca había tenido problemas con otros estudiantes y negó las acusaciones que circularon sobre un supuesto robo. “Mi nene nunca tuvo problema con nadie, lo quiere todo el mundo”, aseguró. Y agregó: “Salieron versiones de que mi hijo estaba robando, pero es todo mentira”.
Sandra explicó que no conoce personalmente al otro adolescente involucrado en el episodio, aunque sabía de su existencia porque ambos habían concurrido a un comedor con sus respectivas familias años atrás. Según recordó, los chicos habían sido amigos hace un tiempo, pero no sabe cómo sigue su relación en la actualidad.
También explicó que su contacto con la escuela se daba principalmente cuando la convocaban los docentes por cuestiones vinculadas con el ámbito escolar, por lo que no tiene tanto contacto con los familiares de otros alumnos.
Mientras el adolescente continúa recuperándose de las heridas, la investigación busca establecer cómo llegó el arma al colegio y en qué circunstancias se produjeron los disparos.
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