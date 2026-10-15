Trámite de la VTV en Provincia de Buenos Aires: la fecha clave del calendario que ningún conductor debe olvidar
La medida evitó la aplicación de un incremento previsto para julio, aunque el período de congelamiento está próximo a finalizar y deberá definirse una nueva tarifa.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un trámite obligatorio para numerosos conductores bonaerenses y su precio se encuentra vinculado a la evolución salarial del sector. Sin embargo, durante los últimos meses quedó suspendida una actualización que debía modificar el costo del servicio.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y las empresas prestadoras acordaron congelar excepcionalmente la tarifa básica durante 90 días. Aunque el acta había sido firmada a fines de junio, posteriormente fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera, quedó postergado un incremento que debía comenzar a aplicarse a mediados de julio. El acuerdo buscó evitar que la actualización generara un impacto adicional sobre los usuarios en un contexto de ajuste general de precios.
Qué importante fecha deben tener en cuenta los bonaerenses para la VTV y por qué
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Transporte, oficializó el congelamiento de las tarifas de la VTV por un plazo de 90 días, suspendiendo la aplicación del incremento del 17% previsto para la segunda mitad de 2026.
La medida, publicada en el Boletín Oficial tras un acuerdo con las empresas concesionarias del servicio, establece la postergación de los aumentos y garantiza la vigencia del cuadro tarifario actual hasta el 14 de octubre de 2026.
Durante este período, el trámite mantendrá los valores fijos para todas las categorías, fijando el costo para autos particulares de hasta 2.500 kilos en $97.057,65 y para motovehículos en $38.801,03.
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