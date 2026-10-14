Terror en una escuela de González Catán: un joven de 17 años baleó a uno de sus compañeros en el baño

Qué sucedió con el agresor

Según los avances iniciales de la causa, los disparos se habrían efectuado con una pistola calibre .22. Tras el hecho, las fuerzas de seguridad aprehendieron al presunto agresor, un compañero de curso de 17 años, a la espera de las resoluciones judiciales.

Una pieza clave de las pesquisas surgió del propio testimonio del joven agredido. Minutos antes de ingresar al quirófano, la víctima relató a los enfermeros que el autor de los disparos era un amigo suyo y sugirió que el ataque habría sido involuntario: afirmó que el otro adolescente le estaba enseñando la pistola cuando se desencadenó el hecho.

Pese a esta versión, los investigadores mantienen la cautela y no descartan ninguna hipótesis, por lo que trabajan para esclarecer si se trató de una negligencia o si hubo una motivación previa. En paralelo, las autoridades se enfocan en responder cómo fue posible que un arma de fuego traspasara los controles e ingresara al colegio, así como también en identificar si algún otro miembro de la comunidad educativa sabía de su existencia en la institución.