Habló la mamá del nene grabado por el argentino denunciado por racismo en Brasil: "Mi instinto se activó"

La madre del menor aseguró que llegará "hasta el final" en su reclamo ante la justicia de Brasil porque "esto no puede suceder", pero además confirmó que sospecha de la posible comisión de otro delito: "Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores".

"Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales", señaló la mujer.

Es que el nene y su madre viajaban con la abuela del menor, con una tía y un primo y otro familiar.

El grupo había salido de Río de Janeiro para festejar el cumpleaños de la madre con un paseo en el tren turístico Maria Fumaça, que conecta las ciudades de São João del-Rei y Tiradentes, pero el plan se frustró por un turista desagradable y potencialmente peligroso.

La mujer reconoció que su hijo "está muy asustado" y que "se siente avergonzado por la situación, está callado y no se encuentra bien", tras el episodio.

Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, quedó detenido en la Comisaria Tercera Regional de São João del-Rei acusado de "injuria racial", en principio, un cargo que acarrea una pena de prisión de acuerdo a las leyes anti racismo en Brasil.