Cuándo llega el tormentón que arruinará el fin de semana en la cuarta parte de la Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por fuertes tormentón que afectarán a seis provincias. Conocé el pronóstico detallado para el país.
Tras el marcado descenso de las temperaturas en el centro del país, el clima volverá a cambiar drásticamente. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que un tormentón severas castigará a distintas provincias durante las próximas horas, complicando los planes de quienes buscan disfrutar del aire libre.
Las 6 provincias bajo alerta amarilla por tormentón
El alivio térmico provocado por el avance de un frente frío que recorrió el territorio de sur a norte va perdiendo fuerza. En su lugar, el organismo nacional advirtió que las condiciones de mayor humedad e inestabilidad persisten fuertemente en Cuyo y el noroeste argentino.
Esto propiciará el desarrollo de fenómenos locales de peligro. Entre hoy y mañana, hay seis provincias que mantienen al menos una parte de su territorio bajo alerta oficial. Para la tarde y noche de este jueves, el aviso rige para la mayor parte del área llana de Mendoza, el este de San Juan, sur de La Rioja, centro y norte de San Luis, y la zona serrana de Córdoba.
En estas zonas se esperan fenómenos intensos con posible caída de granizo, fuertes ráfagas y un caudal de precipitación que podría alcanzar entre 20 y 40 mm en muy poco tiempo. Para este viernes, el oeste de La Pampa se sumará como la sexta provincia bajo el aviso meteorológico.
Cómo estará el tiempo el fin de semana
A pesar de la inestabilidad en el centro-oeste, en la región Pampeana y el Litoral argentino el tiempo bueno va a persistir en amplios sectores. Se anticipa una gradual recomposición térmica, pasando de las mañanas frescas a marcas veraniegas que oscilarán entre los 30 y 33 °C para el sábado y domingo.
Por su parte, el extremo norte argentino mantendrá el calor agobiante con valores entre 35 y 37 °C. A su vez, las zonas más afectadas por las lluvias de este jueves y viernes (Cuyo y el NOA) presentarán condiciones más estables durante el fin de semana, destacándose también entre los puntos más calurosos del país al superar la barrera de los 35 °C.
