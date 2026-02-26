Cuándo llega el tormentón que arruinará el fin de semana en la cuarta parte de la Argentina

Cómo estará el tiempo el fin de semana

A pesar de la inestabilidad en el centro-oeste, en la región Pampeana y el Litoral argentino el tiempo bueno va a persistir en amplios sectores. Se anticipa una gradual recomposición térmica, pasando de las mañanas frescas a marcas veraniegas que oscilarán entre los 30 y 33 °C para el sábado y domingo.

Por su parte, el extremo norte argentino mantendrá el calor agobiante con valores entre 35 y 37 °C. A su vez, las zonas más afectadas por las lluvias de este jueves y viernes (Cuyo y el NOA) presentarán condiciones más estables durante el fin de semana, destacándose también entre los puntos más calurosos del país al superar la barrera de los 35 °C.