Atraparon al padre de dos líderes de "La Banda del Millón": el robo que lo delató
Se resistió y forcejó con los policías, pero fue reducido entre varios efectivos hasta quedar tendido sobre la vereda. Ocurrió en una villa de San Isidro.
En medio de forcejeos ante una tenaz resistencia, la policía logró reducir y detener en San Isidro al padre de dos líderes de “La Banda del Millón”, el grupo que se dedica a robar, torturar y asesinar jubilados y que tomó relevancia luego de que se difundieran indignantes videos de cómo pasan sus días en la cárcel.
El detenido fue identificado como Hugo David Castillo, de 47 años, padre de Hugo Isaías y Elían Castillo San Martín, quienes se encuentran detenidos la Unidad Penal 9 de La Plata, sindicados como dos de los líderes de “La Banda del Millón”.
Al momento de la requisa a Castillo, los efectivos le encontraron un destornillador tipo palanca, un par de medias que utilizaría como guantes y binoculares.
Así fue la detención del padre de dos líderes de "La Banda del Millón"
Castillo cayó el miércoles tras quedar implicado en un robo agravado que tuvo lugar el 29 de noviembre del año pasado en una casa de la localidad de Martínez. Aquel día, un llamado al 911 alertó sobre un asalto a una vivienda ubicada en la calle Entre Ríos al 1700. Cuando la policía llegó, se encontró con que la puerta de ingreso había sido forzada, al igual que una caja fuerte dentro del vestidor. Aprovechando que la dueña no se encontraba en la casa, los delincuentes se habían llevado pesos y dólares.
Cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar la presencia de un Ford Focus gris claro en inmediaciones a la vivienda asaltada. El seguimiento continuó hasta la villa La Cava, en San Isidro, donde los efectivos policiales encontraron el auto estacionado.
Fuentes del caso detallaron que lograron identificar a Castillo como titular del Ford Focus y así determinar que era el padre de Hugo Isaías, de 21 años, y de Elián Castillo San Martín, dos de los líderes de “La Banda del Millón”.
Tras esto, los efectivos de la DDI San Isidro llevaron a cabo un operativo de forma encubierta para dar con el sospechoso. Finalmente, el miércoles lo vieron acercarse al auto y procedieron a interceptarlo, identificarlo y detenerlo.
Castillo cuenta con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, y estuvo preso entre 2011 y 2020.
La investigación - a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari- permitió determinar que tanto Catillo como su esposa, una mujer de nacionalidad chilena, ocultaron a Hugo Isaías mientras era buscado por el homicidio de Jorge de Marco. No era la primera vez que lo encubrían. Algo similar había sucedido en causas que el joven tuvo en la justicia juvenil por otro homicidio y robos.
El pasado 12 de febrero, el fiscal Ferrari solicitó que los integrantes de la Banda del Millón tengan la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos”.
Ferrari pidió también la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, que se realice una requisa diaria en las celdas donde están alojados los integrantes de la banda y la prohibición de que terceras personas faciliten el ingreso de celulares. Hasta el martes solo el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, ordenó que se haga efectiva la medida para cuatro de los detenidos.
