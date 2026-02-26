Atraparon al padre de dos líderes de "La Banda del Millón": el robo que lo delató

detenido padre banda del millon Así fue el robo que delató a Hugo Catillo

Fuentes del caso detallaron que lograron identificar a Castillo como titular del Ford Focus y así determinar que era el padre de Hugo Isaías, de 21 años, y de Elián Castillo San Martín, dos de los líderes de “La Banda del Millón”.

Tras esto, los efectivos de la DDI San Isidro llevaron a cabo un operativo de forma encubierta para dar con el sospechoso. Finalmente, el miércoles lo vieron acercarse al auto y procedieron a interceptarlo, identificarlo y detenerlo.

detenidos banda del millon Los hijos de Hugo Castillo, líderes de "La Banda del Millón", detenidos en La Plata

Castillo cuenta con antecedentes por robo calificado, lesiones leves, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad, y estuvo preso entre 2011 y 2020.

La investigación - a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari- permitió determinar que tanto Catillo como su esposa, una mujer de nacionalidad chilena, ocultaron a Hugo Isaías mientras era buscado por el homicidio de Jorge de Marco. No era la primera vez que lo encubrían. Algo similar había sucedido en causas que el joven tuvo en la justicia juvenil por otro homicidio y robos.

El pasado 12 de febrero, el fiscal Ferrari solicitó que los integrantes de la Banda del Millón tengan la “prohibición absoluta de uso, tenencia, acceso directo o indirecto a teléfonos celulares o cualquier dispositivo con capacidad de comunicación electrónica y/o conexión y acceso a internet o redes de datos”.

Ferrari pidió también la instalación de bloqueadores o inhibidores de señal, que se realice una requisa diaria en las celdas donde están alojados los integrantes de la banda y la prohibición de que terceras personas faciliten el ingreso de celulares. Hasta el martes solo el Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, ordenó que se haga efectiva la medida para cuatro de los detenidos.