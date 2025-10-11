Hallan sin vida a Vicente Cordeyro, un comisario de la policía de Salta que estaba desaparecido
El cadáver de Vicente Cordeyro fue encontrado en la localidad salteña de San Lorenzo.
Fuentes policiales confirmaron el hallazgo sin vida del comisario retirado Vicente Cordeyro, de 64 años, quien permanecía desaparecido desde la mañana del jueves, según consignó el portal Defrentesalta.
El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso próxima al Cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo. La Policía de Salta había centrado el operativo en ese sector desde que el vehículo del excomisario, un Volkswagen Surán gris, fuera hallado abandonado en el casco urbano de la localidad el jueves.
El hecho que marca un punto de inflexión en la investigación es que el hallazgo se produjo en un área donde en las últimas horas también se había registrado un incendio forestal. Este detalle es crucial para la Fiscalía Penal 2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, que ahora trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar si la muerte está vinculada a un acto de extrema violencia, a un suicidio o al incendio, abriendo la grave sospecha de un hecho intencional.
La desaparición del comisario retirado fue reportada por sus familiares. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y desde entonces perdieron contacto.
Se sabía que Cordeyro estaba con su auto, un Volkswagen Surán gris. El auto fue encontrado estacionado frente a la iglesia de San Lorenzo, sin signos de violencia y sin pistas para dar con el hombre.
El comisario Vicente Cordeyro y el juicio Salas
La figura de Cordeyro había cobrado notoriedad mediática en los días previos a su desaparición debido a su reciente y enfática participación en el contexto del juicio por el femicidio de Jimena Salas.
El excomisario había defendido públicamente la inocencia de los hermanos Saavedra, imputados en la causa, e incluso había impulsado teorías alternativas sobre la investigación, lo que le valió la crítica del Procurador General, quien lo señaló entre quienes difundían "teorías conspirativas". El trágico final de Cordeyro, en un contexto de alta tensión judicial, profundiza el misterio en torno a su muerte y al ya complejo caso Salas.
