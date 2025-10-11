Hallan sin vida a Vicente Cordeyro, un comisario de la policía de Salta que estaba desaparecido

El comisario Vicente Cordeyro y el juicio Salas

La figura de Cordeyro había cobrado notoriedad mediática en los días previos a su desaparición debido a su reciente y enfática participación en el contexto del juicio por el femicidio de Jimena Salas.

El excomisario había defendido públicamente la inocencia de los hermanos Saavedra, imputados en la causa, e incluso había impulsado teorías alternativas sobre la investigación, lo que le valió la crítica del Procurador General, quien lo señaló entre quienes difundían "teorías conspirativas". El trágico final de Cordeyro, en un contexto de alta tensión judicial, profundiza el misterio en torno a su muerte y al ya complejo caso Salas.