Turismo en Salta: dónde queda el pueblo más alto de Argentina

Olacapato comparte la tradición alimentaria de la puna y del noroeste argentino: empanadas salteñas, humitas, tamales y guisos a base de quinua, cabrito o llama son preparaciones habituales en la región.

Dónde queda Olacapato

Olacapato pertenece al Departamento Los Andes, provincia de Salta. Se encuentra a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los pueblos más altos del país. Su entorno pertenece a la zona de puna, con clima frío, cielos despejados y vegetación escasa, típica de regiones áridas de altura.

El pueblo está rodeado de volcanes, altiplanos y salares vecinos. En antiguas rutas de paso de arrieros y vías mineras, el pueblo fue históricamente un punto de paso y reposo para quienes atravesaban los Andes.

Cómo llegar a Olacapato

Desde la ciudad de Salta se puede llegar tomando la Ruta Nacional 51 hacia el noroeste. Se cruza por San Antonio de los Cobres y se sigue por caminos provinciales y de montaña hasta llegar al pueblo. Muchos tramos exigen un vehículo 4×4, atención al clima y prever combustible suficiente para rutas largas sin servicios.

Se atraviesan caminos de ripio en altura, con pendientes, vados y falta de señalización en algunos sectores. Los viajes deben planearse con datos actualizados del estado del camino, horarios de luz y condiciones climáticas. No hay transporte público directo regular.