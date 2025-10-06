"Quiero que se hagan las obras": el reclamo de Gustavo Sáenz a Javier Milei en Plaza de Mayo

gustavo saenz milei

El gobernador de Salta también acusó al Gobierno de ser "gerentes de la torpeza política" y de tener "un desconocimiento total de las necesidades del interior".

“Nos van pateando y corriendo el arco. Todos los días hay que llamar para ver si pagan el certificado, si no lo pagan, si se van las empresas. Basta de estar con las manos extendidas en Buenos Aires pidiendo limosna”, añadió.

Mientras brindaba estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó sorpresivamente a la Plaza de Mayo y dijo: "Con Gustavo siempre es un show". A lo que el mandatario replicó: "Canté al balcón y bajó, como Romeo y Julieta".

Francos intentó bajar el tono del conflicto y sostuvo que Nación y Salta deben "trabajar en conjunto" de cara a la segunda etapa del gobierno, pero lo pateo para más adelante: "Ahora estamos en época de campaña, es difícil ponernos de acuerdo en todo, pero cuando pasen las elecciones ahí veremos".