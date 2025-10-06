"Quiero que se hagan las obras": el reclamo de Gustavo Sáenz a Javier Milei en Plaza de Mayo
El gobernador de Salta realizó una protesta simbólica en Plaza de Mayo contra el Gobierno nacional, y Guillermo Francos salió a intentar calmar las aguas.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, llevó su reclamo al gobierno nacional por las obras públicas frente a la Casa Rosada, al verlo por televisión el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Santiago Caputo salieron a hablar con él.
Enfundado en un poncho y acompañado por dirigentes y músicos de su provincia con ropas tradicionales, el mandatario salteño expresó ante la prensa: "No quiero comer milanesas con Milei, quiero que se hagan las obras. Nos tienen que dar las obras de infraestructura".
La postal incluyó una guitarreada frente a la Casa de Gobierno, que originalmente iba a convertirse en un acampe, pero fue limitada por la Policía Federal, que solo permitió la interpretación musical y la ronda de mates. La jornada tuvo incluso la participación sorpresa del chalchalero Facundo Saravia.
"He hablado con todo el mundo, son obras importantes para toda la provincia. Todos los días estamos viendo si renuncia Espert, si no, quién va, si baja la boleta... Pero hay otra Argentina que espera gestión, que necesita rutas. Estamos todo el día consumiendo los problemas de Buenos Aires", reclamó Sáenz.
En este contexto, recordó que "ayudó a que haya equilibrio fiscal y se pueda llevar adelante un programa de gobierno", aunque advirtió: "No me gusta que mientan".
El gobernador de Salta también acusó al Gobierno de ser "gerentes de la torpeza política" y de tener "un desconocimiento total de las necesidades del interior".
“Nos van pateando y corriendo el arco. Todos los días hay que llamar para ver si pagan el certificado, si no lo pagan, si se van las empresas. Basta de estar con las manos extendidas en Buenos Aires pidiendo limosna”, añadió.
Mientras brindaba estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, bajó sorpresivamente a la Plaza de Mayo y dijo: "Con Gustavo siempre es un show". A lo que el mandatario replicó: "Canté al balcón y bajó, como Romeo y Julieta".
Francos intentó bajar el tono del conflicto y sostuvo que Nación y Salta deben "trabajar en conjunto" de cara a la segunda etapa del gobierno, pero lo pateo para más adelante: "Ahora estamos en época de campaña, es difícil ponernos de acuerdo en todo, pero cuando pasen las elecciones ahí veremos".
