Cuántas horas hay que dormir los días de semana, según Harvard

Por otro lado, recientemente también habló acerca de cuáles son las tres bases de la felicidad duradera y que tendrían una importante influencia en nuestra salud.

Qué dice Harvard sobre las horas de sueño durante el fin de semana

Según la Academia Nacional del Sueño de Estados Unidos, “entre las consecuencias a corto plazo se encuentran el deterioro en las funciones cognitivas, alteraciones en el estado de ánimo y un sistema inmunológico debilitado. A largo plazo, se incrementa el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y afecciones cardiovasculares. Además, la somnolencia y la fatiga en el entorno laboral pueden resultar en una reducción de la productividad, dificultades para pensar creativamente, y un aumento en los errores y accidentes”.

Cuáles son los trastornos que no dejan dormir bien

Insomnio

Según la Clínica Mayo, el insomnio se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, así como despertar demasiado temprano sin poder volver a dormir. Esto puede generar irritabilidad y ansiedad al momento de acostarse. Un estudio señaló un vínculo entre el insomnio y el riesgo de accidente cerebrovascular. Elizabeth Klerman, experta en sueño del Hospital General de Massachusetts, advirtió que el insomnio puede llevar a ausentismo laboral, fatiga y un aumento en accidentes, además de efectos negativos en el estado de ánimo y la salud mental y física.

Falta de Sueño Profundo

Permanecer en las fases más ligeras del sueño puede resultar en múltiples despertares durante la noche, impidiendo obtener los beneficios reparadores del sueño. La doctora Stella Maris Valiensi, especialista en neurología, sugiere que un adulto promedio necesita alrededor de 7 horas de sueño por noche, y recomienda consultar a un profesional si se duerme menos de 5 horas o más de 10, o si se despierta cansado a pesar de dormir lo suficiente.

Pesadillas

Según la Clínica Mayo, las pesadillas son sueños perturbadores que generan sentimientos de ansiedad o miedo, generalmente relacionados con amenazas a la seguridad o supervivencia.

Parasomnias

Este grupo incluye comportamientos como hablar, caminar o incluso comer mientras se está dormido, a menudo relacionados con la ansiedad. La Universidad de Navarra destaca síntomas comunes de las parasomnias, como pesadillas, sonambulismo, terrores nocturnos y confusión al despertar.

Cómo recuperar el sueño perdido en el fin de semana

Dormir más los fines de semana puede ser una estrategia útil para recuperar el sueño perdido durante la semana, según expertos de Harvard. La doctora Klerman mencionó que un estudio realizado en el Brigham and Women’s Hospital mostró que, aunque tengamos el descanso necesario para estar atentos en el trabajo y manejar las tareas del hogar, aún podemos no sentirnos completamente descansados.

Klerman sugiere aprovechar las noches en las que no tenemos obligaciones laborales o escolares al día siguiente para dormir más horas, ya que la mayoría de las personas no descansa lo suficiente. "No te preocupes por mantener un horario de sueño regular si habitualmente no duermes lo suficiente", aconseja.

Hay signos evidentes de que no estamos durmiendo lo necesario, según Klerman y Roenneberg. Si necesitamos un despertador para levantarnos (como el 85% de la gente), si nos dormimos inmediatamente al acostarnos o si necesitamos siestas durante el día, es hora de revisar nuestros hábitos de sueño.

Además, si nos despertamos cansados después de dormir ocho horas, roncamos fuerte, dejamos de respirar durante el sueño o nos movemos mucho por la noche, es recomendable consultar a una clínica del sueño. "Si dormimos lo suficiente y no tenemos un trastorno del sueño, no deberíamos sentirnos somnolientos durante el día", concluye Klerman.