Avellaneda: habló el vecino que se pasea armado por los pasillos en un edificio

Después reconoció su error. "Me equivoqué yo, estuve mal. Pago 300 mil pesos de expensas. No amenace a nadie, apunte con un arma de plástico porque hace tiempo que estamos así con mi mamá enferma de cáncer y estos siguen sin tener luz de emergencia".

"Llega un momento que se te sale la cadena. Ayer fui a declarar. Soy bombero voluntario, estoy viviendo acá porque mi mama está enferma. Llega un punto que te cansan porque no hacen nada", concluyó.

Amenazó a vecinos con un arma de fuego y fue detenido

En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se llevan adelante en la ciudad de Paraná, personal policial intervino en horas del mediodía, en zona de calle Del Pescador al final.

La intervención se inició a raíz de un llamado a la Sala 911, donde se alertaba sobre un hombre que estaría amenazando a vecinos con armas de fuego. Al arribar los móviles policiales, los funcionarios demoraron a un joven, quien habría sido señalado por los presentes como el presunto autor de las amenazas.

Durante el procedimiento, el vecino opuso resistencia e intentó impedir el normal accionar policial. Posteriormente, se realizó una recorrida por la zona y sectores de barranca, sin localizar armas de fuego.

Comunicado lo ocurrido a la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del joven y su traslado a Alcaidía de Tribunales, quedando supeditado a la causa correspondiente.