La NASA descubrió que se podría estar produciendo vida en una de las lunas del Sistema Solar

Lo más sorprendente es que esas mismas estructuras fueron identificadas en esta luna, particularmente en sus lagos helados repletos de hidrocarburos como el metano y el etano. Allí, las gotas que se elevan y salpican generarían vesículas que, al interactuar entre sí, podrían desencadenar un proceso evolutivo hacia protocélulas.

Conor Nixon, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, afirmó: “Estamos entusiasmados con estas nuevas ideas porque pueden abrir nuevas direcciones en la investigación y cambiar la forma en que buscamos vida en el satélite en el futuro”.

El estudio fue publicado en el sitio especializado Space y ya es considerado uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en materia de exploración espacial.