La NASA descubrió que se podría estar produciendo vida en una de las lunas del Sistema Solar
La NASA detectó condiciones que podrían dar origen a formas de vida primitivas en una luna del Sistema Solar. Enterate.
En las últimas horas, la NASA confirmó que un satélite natural del Sistema Solar estaría generando un entorno capaz de producir vida. El descubrimiento abre un nuevo capítulo en la ciencia, ya que las estructuras halladas son muy similares a las que existían en la Tierra hace miles de millones de años.
Este avance no solo plantea preguntas sobre cómo pudo surgir la vida en nuestro planeta, sino también sobre la posibilidad de que no estemos solos en el cosmos. La investigación mostró evidencias de moléculas básicas que funcionan como precursores de la vida, marcando un antes y un después en los estudios de astrobiología.
La luna en cuestión es un coloso helado que ya había despertado la curiosidad de astrónomos y científicos por su tamaño y composición química. Ahora, los análisis más recientes refuerzan la hipótesis de que podría ser el escenario ideal para el surgimiento de organismos microscópicos.
El estudio de la NASA que comprobó el desarrollo de la vida en esta luna
El hallazgo se dio en el marco de una investigación que buscaba reproducir las condiciones de la Tierra primitiva, hace más de cuatro mil millones de años. Los especialistas simularon la composición de los océanos en aquella época y comprobaron que podían formarse aminoácidos y vesículas, considerados los sistemas vivos más primitivos imaginables.
Lo más sorprendente es que esas mismas estructuras fueron identificadas en esta luna, particularmente en sus lagos helados repletos de hidrocarburos como el metano y el etano. Allí, las gotas que se elevan y salpican generarían vesículas que, al interactuar entre sí, podrían desencadenar un proceso evolutivo hacia protocélulas.
Conor Nixon, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, afirmó: “Estamos entusiasmados con estas nuevas ideas porque pueden abrir nuevas direcciones en la investigación y cambiar la forma en que buscamos vida en el satélite en el futuro”.
El estudio fue publicado en el sitio especializado Space y ya es considerado uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en materia de exploración espacial.
