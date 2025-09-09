Habló el empresario cordobés que le deseó desnutrición infantil a la provincia de Buenos Aires: "Había que..."

Finalmente, el conductor le respondió con dureza: "Lucas, te juro que la nota completa es terrible, vos no te estás escuchando".

Qué dijo el empresario Lucas José Salim en redes sociales

Al conocerse los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA), el desarrollador inmobiliario cordobés utilizó su cuenta de Twitter para lanzar un comentario despreciable contra el electorado bonaerense.

"Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros, son brutos, son pobres por como votan, pero están acostumbrados a que 'el patrón' político les regale una chapa y con eso les alcanza. El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta, los medios, los curros y el choreo", escribió.

Y añadió: "Y bueno, a tomar decisiones se ha dicho. Esto es Argentina, que nunca entenderías… le deseo a los bonaerenses 25% de inflación , desabastecimiento, más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar".

Luego de que su comentario se viralizara y recibiera muchos mensajes de repudio, Salim intentó justificarse: "No odio al conurbano. Me duele. Porque no merecen vivir entre barro, abandono y promesas vacías. Use el ejemplo de la desnutrición infantil para graficar lo grave que es seguir votando modelos que destruyen nuestro futuro. Fue duro, si. Pero más duro es que miles de chicos pasen hambre mientras la política repite las mismas mentiras. Yo creo en el trabajo, la educación y el esfuerzo. No quiero ofender, quiero despertar. Si te molestó lo que dije imagínate lo que es vivirlo todos los días".

Quién es Lucas José Salim

Es un empresario cordobés vinculado al desarrollo inmobiliario y a distintos emprendimientos privados. Es CEO y fundador del Grupo Proaco, se desempeñó como presidente de la Junior Achievement Córdoba (JA), es director de Endeavor y actualmente ocupa la vicepresidencia de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc).

En los últimos años también estuvo involucrado en un juicio por presuntas estafas, causa que lo mantuvo bajo la mirada judicial y mediática en la provincia. Finalmente fue sobreseído.