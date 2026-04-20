Homenajes al papa Francisco a un año de su muerte

"En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien", expresó Jorge Macri durante el anuncio.

Agenda de actividades en la Ciudad

La conmemoración incluye diversas propuestas gratuitas en puntos clave de la biografía de Bergoglio:

Mural en el Subte A: A las 17:00 h se inaugurará un mosaico veneciano de la artista Nora Iniesta en la estación San José de Flores . La obra busca vincular la espiritualidad del lugar con el tránsito cotidiano de los pasajeros en la estación que el Papa solía frecuentar.

A las 17:00 h se inaugurará un mosaico veneciano de la artista en la estación . La obra busca vincular la espiritualidad del lugar con el tránsito cotidiano de los pasajeros en la estación que el Papa solía frecuentar. Misa Central: Monseñor Jorge García Cuerva , Arzobispo de la Ciudad, presidirá una misa a las 20:00 h en la Basílica San José de Flores , sitio donde Bergoglio decidió su vocación sacerdotal.

Monseñor , Arzobispo de la Ciudad, presidirá una misa a las 20:00 h en la , sitio donde Bergoglio decidió su vocación sacerdotal. Olivo de la Paz: A las 11:00 h se plantará un ejemplar en la Plaza Flores como símbolo de encuentro.

A las 11:00 h se plantará un ejemplar en la como símbolo de encuentro. Muestras y Actos: * Muestra fotográfica de Diego Zwengler en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano. Acto conmemorativo “Francisco para siempre” en el Auditorio San Agustín de la UCA (17:00 h, con inscripción). Nueva exposición fotográfica el lunes 27 en la Basílica de Flores.

* Muestra fotográfica de en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano.

Circuitos guiados y legado

Para quienes deseen profundizar en su historia, se realizarán circuitos guiados por el barrio de Flores los días martes 21 y martes 28, partiendo a las 10:00 h desde la Catedral Metropolitana (requiere inscripción previa).

Estos homenajes se dan tras el multitudinario evento del sábado pasado en Plaza de Mayo, donde el sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto sorprendió a miles de personas con un set de música tecno. Con este cronograma, Buenos Aires mantiene vivo el mensaje de cercanía y compromiso que Francisco llevó desde las calles porteñas hacia todo el mundo.