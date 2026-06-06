Lluvias e inestabilidad: así estará el clima en el último adiós a Indio Solari
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no tiene las mejores noticias para este domingo: todo indica que la "misa ricotera" será bajo las lluvias.
Este domingo 7 de junio se llevará a cabo el último adiós a Indio Solari, el emblema del rock nacional, que fue hallado sin vida en la mañana de este viernes. Con todo un país llorando al astro musical, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó lluvias e inestabilidad en la "misa ricotera" que se llevará a cabo en Avellaneda.
Con un termómetro oscilando entre los 13 y 16 grados, el domingo se presenta inestable, con lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas hacia la tarde/noche.
La familia de Indio Solari confirmó que esperan a los fans desde las 11 del domingo "y hasta que haga falta"
Luego de una jornada marcada por versiones cruzadas y expectativa entre miles de seguidores, finalmente se confirmó el lugar elegido para despedir al Indio Solari. La ceremonia se llevará a cabo este domingo desde las 11 de la mañana en el Polideportivo Gatica, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda.
La información fue comunicada a través de los canales oficiales vinculados al artista, que difundieron un extenso mensaje destinado a quienes deseen acercarse para participar de la despedida.
El deseo de la familia en la despedida de Indio Solari: los detalles
"La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señalaron.
En el mismo comunicado se confirmó que el cuerpo del músico estará presente durante la ceremonia y se realizó un llamado a mantener un clima de respeto y unidad: "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".
El mensaje oficial también destacó el espíritu que buscará tener el encuentro, invitando a los seguidores a compartir canciones y recuerdos antes de llegar al lugar donde descansará el artista: "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró".
Por último, el comunicado cerró con una reflexión dedicada a la huella que dejó el músico en varias generaciones de seguidores. "Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", escribieron.
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