Lluvias e inestabilidad: así estará el clima en el último adiós a Indio Solari

El deseo de la familia en la despedida de Indio Solari: los detalles

"La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señalaron.

En el mismo comunicado se confirmó que el cuerpo del músico estará presente durante la ceremonia y se realizó un llamado a mantener un clima de respeto y unidad: "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

comunicado oficial velatorio indio Comunicado oficial por el velatorio público de Indio Solari

El mensaje oficial también destacó el espíritu que buscará tener el encuentro, invitando a los seguidores a compartir canciones y recuerdos antes de llegar al lugar donde descansará el artista: "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró".

Por último, el comunicado cerró con una reflexión dedicada a la huella que dejó el músico en varias generaciones de seguidores. "Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra", escribieron.