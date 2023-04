Alumnos del Instituto Alicia Moreau de Justo cortaron la calle por "problemas edilicios"

Dentro de las principales quejas de la comunidad educativa está la falta de ascensores en el edificio donde cursan varias embarazadas. De hecho, Susana Gómez, una de las estudiantes de Psicopedagogía, contó la preocupante situación: "Hace dos años que estamos reclamando el arreglo de los ascensores. El edificio en el que estudiamos tiene ocho pisos y muchas compañeras están embarazadas o son personas mayores o tienen problemas motrices que les impide subir las escaleras. Esta situación las expulsa de sus cursadas ya que no pueden subir por las escaleras".

En este sentido, la alumna detalló que "hubo casos de compañeras embarazadas que se descompusieron en el cuarto piso y el SAME no pudo subir a rescatarlas", al mismo tiempo que indicó el problema de "hacinamiento" que están teniendo, dado que "la carrera de Psicopedagogía es muy concurrida y las aulas no dan abasto".

Otra de las inquietudes planteadas a las autoridades porteñas es el cierre de inscripciones en el Profesorado de Física y las reformas a los planes de estudio "que pretende imponer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", según denunció la estudiante.

"Son intentos de imponer reformas que son inconsultas porque no existe ningún debate pedagógico que nos incluya a profesores y alumnos", sostuvo Gómez, a la vez que enfatizó en que "estas no son soluciones sino claros intentos de continuar con el régimen de vaciamiento que vienen implementando".