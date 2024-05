Horóscopo de hoy para Géminis, Cáncer, Leo y los 12 signos: tu suerte para este martes 21 de mayo

Marcianos en este martes con su propio regente rigiendo el día, los hará quizás estar un poco más irritables. Respiren profundo y piensen en cosas lindas, no se lastimen las emociones sin razón. La impaciencia frente a los atrasos será revertida por buenas nuevas. Momento: de color amarillo pastel.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos quizás sientan que una parte de ustedes cambia. Nuevos aprendizajes y sensación de haber comprendido las enseñanzas que nuestros propios errores nos dieron. El amor llegando a su cauce y carril, posible reencuentro interno. Momento: de color uva.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

A veces estamos incómodos o irritables y no sabemos por qué. Es bueno revisar qué nos causa ese malestar. Hay resentimientos intrínsecos que afectan los vínculos afectivos. Poder separar y racionalizar ayuda a manejar mejor todas las relaciones. Análisis. Momento: de color de color zanahoria.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Mostrarse tal cual se es, aliviana el peso de querer agradar o temer no ser entendido. Poner lo mejor de nosotros no es lo mismo que simular ser lo que no somos. Tendrán la sensación de que las actividades empiezan a moverse más organizadamente. Momento: de color de color celeste.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hay cosas que no dependen de nosotros. Sepan esperar y conectarse sobre todo con la realidad que se está viviendo. Las puertas siempre se abren, quizás las que no golpeamos, estar atentos a eso y dejar que la vida traiga. Etapa algo ríspida en el amor, calmen. Momento: de color luna.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La voz interna debería siempre ser escuchada. No siempre estamos listos para afrontar, escuchar o cambiar. No se sobre exijan. Fenómeno especial vivirán por llamado inesperado. Buenas noticias sobre cuestiones que creían perdidas. Momento: de color turquesa.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos en un día poético que los arroja a intentar recuperar cosas perdidas en los vínculos de pareja. En el plano de las finanzas, tengan presente que van a salir de los problemas, procuren no caer en impulsos desesperados que sólo dañan la salud. Momento: de color rosado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Quizás sea un buen día para dejarse ser lo que tengan ganas de ser. Aprisionarnos y reprimir la esencia nunca es bueno. Hoy sería un día apto para resoluciones y acuerdos que afectan de buen modo a las actividades. Jornada mixta, muchas vivencias. Momento: de color rojo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Querer saber todo del otro no siempre es posible. Respetar los silencios tanto de uno como de los demás, es sano. Lo que importa es conocer lo que se planea lograr en cada vínculo, y aspirar la coincidencia con el otro. Paz económica, llega ayuda. Momento: de color amarillo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Olfato profesional a la hora de tomar decisiones o aportar conceptos en el plano laboral aún a distancia. Sentirá el campo competitivo que los hará exponer más sus conocimientos. Traten de no exagerar el miedo a las enfermedades o a los malestares. Momento: de color cian.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Callar ante la agresión del otro no es siempre la mejor opción, responder con altura ayuda al agresor sobre todo. Día con tensiones que podrán sosegar distrayéndose haciendo otras cosas que les importe hacer. Nueva óptica en las actividades. Momento: de color violeta.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hay impulsos en el plano de las actividades que no siempre son acompañados por quienes nos rodean. Escuchen opiniones pero que el sello lo dé su propia idea o aspiración. Somos los responsables de nuestro propio destino, y eso importa mucho. Momento: de color gris acero.