Estudiantes decidieron tomar el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini por el financiamiento universitario

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Universidades públicas volvieron a la calle para exigir que Milei cumpla con la ley de financiamiento

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizan el ajuste en Educación mientras resignan recaudación de los sectores más concentrados. Frente a este escenario, las universidades públicas volvieron a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno libertario insiste en desconocer.

Docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades realizaron clases públicas este martes frente al Palacio de Tribunales, para "defender" el sistema universitario nacional y "exigir" a la Corte Suprema de Justicia que asegure la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), aprobada por el Congreso en primera instancia y ratificada en una segunda oportunidad por dos tercios de los votos de ambas cámaras luego de que Milei intentara vetarla.

Durante la jornada, los profesores dictaron clases abiertas con el objetivo de visibilizar el impacto del ajuste en salarios, becas, investigación y en el funcionamiento general de las universidades. "Reclamamos una respuesta urgente", señalaron.

Desde las 11 se desarrollaron distintas exposiciones y, por la tarde, participaron del cierre la abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el antropólogo y dirigente sindical Pablo Perazzi, que destacó el crecimiento de la movilización estudiantil en los últimos meses y remarcó la participación de jóvenes que proyectan continuar sus estudios superiores.

Además, consideró que discutir el financiamiento universitario resulta "evidente", al compararlo con la necesidad básica de insumos en hospitales.

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