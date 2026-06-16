Horror en General Lagos: un hombre asesinó a sus hijos con monóxido de carbono y se suicidó

“Los menores yacían fallecidos producto de una intoxicación con monóxido de carbono, el cual había sido propagado de forma intencional y deliberada por su padre”, explicó el fiscal. Según detalló, Colombo había preparado “una serie de artefactos y dispositivos para proliferar este gas tóxico en el ambiente”.

El fiscal agregó que “la casa había sido cerrada de forma hermética para impedir que el monóxido saliera y lograr, justamente, la muerte por intoxicación y envenenamiento”. Además, indicó que el hombre "permaneció en el lugar durante todo este tiempo provocando, en consecuencia, que inhalara el mismo gas tóxico y falleciera junto con los niños”.

La carta que dejó el padre

Uno de los elementos clave de la investigación fue el hallazgo de una carta escrita por el propio Colombo. Según reveló Tassini, el escrito anticipaba lo que iba a hacer.

“En el lugar también se secuestró una nota redactada por el adulto, donde anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer, que era atentar contra la vida de sus hijos y, acto seguido, suicidarse”, afirmó.

El fiscal aclaró que Colombo tenía una restricción de acercamiento a la madre de los niños por un hecho de violencia económica, simbólica y psicológica que ocurrió en noviembre de 2025 y que ella había denunciado en febrero de este año.

Sin embargo, no existía ningún tipo de restricción o impedimento para ver a sus hijos: “Había un régimen de visitas pactadas con la madre, motivo por el cual ella los llevaba cada fin de semana”.

El fiscal informó que en la escena no se detectaron signos de agresiones físicas. “No hay constancia de violencia previa contra los chicos y sobre sus cuerpos tampoco hay indicios de violencia física. Los menores se quedaron adormecidos producto de este ambiente contaminado, hasta que fallecieron”, sostuvo.

También explicó que los dispositivos utilizados para generar el monóxido fueron adaptados especialmente para evitar la producción de llamas. “Eran una serie de artefactos especialmente adaptados para que el material que hacía la combustión no generara llama y provocara que ese material incandescente consumiera oxígeno y propagara el monóxido de carbono. Todo esto ocurrió en un ambiente cerrado para impedir el ingreso de oxígeno y que quedara el ambiente envenenado”, detalló.

Mientras continúan las pericias y el análisis de cámaras de seguridad de la vivienda, los investigadores consideran que Colombo habría actuado solo. “Hoy todo demuestra que fue un doble homicidio calificado seguido de suicidio”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación. No obstante, las autopsias y los estudios complementarios serán determinantes para confirmar de manera definitiva la mecánica del hecho.