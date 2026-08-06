Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: Victoria Cantero entregó la clave del celular

Una vez finalizadas las diligencias judiciales, Cantero fue trasladada nuevamente a la Comisaría 11°, donde permanece alojada a disposición de la Justicia. No obstante, se estima que en las próximas horas podría ser derivada a la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago.

En paralelo, la investigación continúa sumando medidas. Para este jueves también estaba prevista la declaración testimonial de la madre de Matías Álvarez Guardia, cuyo testimonio podría aportar nuevos elementos sobre la relación que mantenía la pareja y los hechos previos al crimen.

Además, fuentes vinculadas a la causa indicaron que sería inminente un pedido de allanamiento en la vivienda de Cantero, ubicada en la zona de Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. El objetivo de esa medida sería secuestrar elementos que puedan resultar de interés para el caso.