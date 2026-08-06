Crimen de Matías Álvarez Guardia en Chaco: Victoria Cantero entregó la clave del celular
El análisis del teléfono celular será una de las pruebas más relevantes para los investigadores.
Victoria Cantero, la joven de 25 años detenida y acusada de asesinar a su novio, Matías Álvarez Guardia, en la provincia de Chaco fue trasladada este jueves por la mañana a la Fiscalía de Resistencia para entregar la clave del celular de la víctima.
La acusada, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, llegó a la Fiscalía bajo un importante operativo de seguridad. La joven ya había advertido que conocía la clave de acceso del aparato y que iba a colaborar con la investigación para permitir que el dispositivo sea peritado.
En las últimas horas se supo que fueron los propios familiares de la acusada quienes entregaron el celular de Álvarez Guardia a la fiscal del caso, Ana González de Pacce. Según se informó, el aparato había quedado dentro del vehículo del hermano de la imputada, quien fue el encargado de trasladar a Álvarez Guardia al Hospital Julio C. Perrando tras el ataque.
Posteriormente, el aparato fue recuperado y quedó bajo custodia judicial para ser sometido a las pericias correspondientes.
Durante su paso por la Fiscalía, Cantero también ratificó a Lucas Bosch como su abogado defensor, luego de la renuncia de Marco Molero. El anterior letrado decidió apartarse del caso debido a un conflicto de interés, ya que, según trascendió, mantiene un vínculo con un familiar de la víctima, situación que impedía su continuidad en la defensa.
Una vez finalizadas las diligencias judiciales, Cantero fue trasladada nuevamente a la Comisaría 11°, donde permanece alojada a disposición de la Justicia. No obstante, se estima que en las próximas horas podría ser derivada a la Unidad Penitenciaria de Mujeres del barrio Don Santiago.
En paralelo, la investigación continúa sumando medidas. Para este jueves también estaba prevista la declaración testimonial de la madre de Matías Álvarez Guardia, cuyo testimonio podría aportar nuevos elementos sobre la relación que mantenía la pareja y los hechos previos al crimen.
Además, fuentes vinculadas a la causa indicaron que sería inminente un pedido de allanamiento en la vivienda de Cantero, ubicada en la zona de Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. El objetivo de esa medida sería secuestrar elementos que puedan resultar de interés para el caso.
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