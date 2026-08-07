Giro en el caso Mailén Antonich: allanaron la casa de la exsuegra y peritarán siete celulares

Los celulares secuestrados durante el allanamiento

En paralelo, una declaración aportó una pista que redirigió la atención de los investigadores hacia el entorno familiar. Según el testimonio, existiría una supuesta conversación días previos entre una mujer y un hombre, en la cual se habría hecho referencia a un pago una vez concretado el homicidio de Mailén.

Según se supo, existían antecedentes de denuncias cruzadas entre Mailén y el padre de una de sus hijas por cuota alimentaria y amenazas. El hombre, a su vez, mantendría un vínculo de cercanía con uno de los imputados.

Allanaron la casa de la exsuegra de Mailén Antonich

La DDI de Mar del Plata secuestró siete celulares

A partir de estos nuevos testimonios, el Juez de Garantías Daniel De Marco avaló el pedido del fiscal Carlos Russo y se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en la calle Labardén al 3300, en el barrio Parque Palermo, donde vive la exsuegra de la víctima.

Durante el procedimiento, la Delegación de Investigaciones Mar del Plata secuestró siete celulares que serán sometidos a peritajes para corroborar o descartar la hipótesis de amenazas o de un posible encargo.

Hasta el momento, la exsuegra de la víctima no fue privada de la libertad ni pesa sobre ella medida cautelar alguna.

Mientras tanto, los dos detenidos por el crimen, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27) siguen alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y se negaron a prestar declaración indagatoria ante el fiscal.

El cuerpo de Mailén fue encontrado en la madrugada del domingo 2 de agosto por sus propios familiares dentro de un complejo ubicado en Punta Cantera. Allí mismo se llevó a cabo la detención de los dos sospechosos, quienes habían incinerado prendas de la víctima e intentaron escapar.

La autopsia confirmó que la joven de 24 años murió como consecuencia de una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, infligida entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.

La causa, que es investigada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, continúa bajo secreto de sumario con el objetivo de preservar la realización de nuevas medidas ordenadas en el marco de la investigación por el delito de femicidio.