Giro en el caso Mailén Antonich: allanaron la casa de la exsuegra y peritarán siete celulares
Una declaración testimonial aportó una pista que redirigió la atención de los investigadores hacia el entorno familiar.
La investigación por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata dio un giro en las últimas horas y orientó la investigación hacia la sospecha de que hubo un plan para asesinarla. La nueva hipótesis surgió a partir de un testimonio clave que aportó nuevas pistas y relacionó a uno de los detenidos con la exsuegra de la víctima.
Las primeras sospechas surgieron por parte de la familia. Fue la madre de Meilén, María de los Ángeles Mariscal, quien afirmó que el crimen fue "premeditado" y deslizó la posibilidad de que una tercera persona estuviera involucrada en el hecho.
En ese sentido, apuntó directamente contra Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, uno de los dos detenidos por el femicidio. Aseguró que “estaba obsesionado” con su hija, que sería vecino de la ex suegra de Mailén y "cada vez que la veía, la acosaba".
A esto se le suman las declaraciones de Mariana, una cuñada de Mailén, quien sostuvo en declaraciones televisivas que el mismo día de su desaparición la joven le había contado que tenía “miedo” porque su exsuegra “las quería matar” a ella y a su propia hija.
"La excuñada se juntaba siempre con ella y decían que eran hermanas. Ese día, fue a la parada de colectivo y volvió llorando. Se ve que le comentó eso, Mailén volvió a mi casa y me dijo: ‘Mar, vino Pao llorando y yo no le doy bola, pero me aseguró que su mamá estaba buscando a dos personas para que me maten a mí y a ella’", reveló la mujer en diálogo con A24.
En paralelo, una declaración aportó una pista que redirigió la atención de los investigadores hacia el entorno familiar. Según el testimonio, existiría una supuesta conversación días previos entre una mujer y un hombre, en la cual se habría hecho referencia a un pago una vez concretado el homicidio de Mailén.
Según se supo, existían antecedentes de denuncias cruzadas entre Mailén y el padre de una de sus hijas por cuota alimentaria y amenazas. El hombre, a su vez, mantendría un vínculo de cercanía con uno de los imputados.
Allanaron la casa de la exsuegra de Mailén Antonich
A partir de estos nuevos testimonios, el Juez de Garantías Daniel De Marco avaló el pedido del fiscal Carlos Russo y se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en la calle Labardén al 3300, en el barrio Parque Palermo, donde vive la exsuegra de la víctima.
Durante el procedimiento, la Delegación de Investigaciones Mar del Plata secuestró siete celulares que serán sometidos a peritajes para corroborar o descartar la hipótesis de amenazas o de un posible encargo.
Hasta el momento, la exsuegra de la víctima no fue privada de la libertad ni pesa sobre ella medida cautelar alguna.
Mientras tanto, los dos detenidos por el crimen, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27) siguen alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y se negaron a prestar declaración indagatoria ante el fiscal.
El cuerpo de Mailén fue encontrado en la madrugada del domingo 2 de agosto por sus propios familiares dentro de un complejo ubicado en Punta Cantera. Allí mismo se llevó a cabo la detención de los dos sospechosos, quienes habían incinerado prendas de la víctima e intentaron escapar.
La autopsia confirmó que la joven de 24 años murió como consecuencia de una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en el cuello, infligida entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado.
La causa, que es investigada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Mar del Plata, continúa bajo secreto de sumario con el objetivo de preservar la realización de nuevas medidas ordenadas en el marco de la investigación por el delito de femicidio.
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