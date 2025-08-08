Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 8 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con amplitud térmica y buen clima en el AMBA. El pronóstico para el fin de semana.
Luego de alguna inestabilidad, se espera un cierre de semana con buen clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado por el frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, desde este viernes se espera más amplitud térmica acompañada de buenas condiciones del clima, ratificando así el descenso de las marcas: cielo entre despejado y ligeramente nublado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El inicio del fin de semana será con un sábado también fresco, con cielo algo nublado en la mañana, ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados.
El domingo también tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 16.
Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.
Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.
Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.
