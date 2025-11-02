Horror en Monte Castro: una mujer fue encontrada asesinada en su casa

San Isidro: integrantes de "La Banda del Millón" asesinaron a una jubilada de 81 años

Un brutal hecho conmocionó a la localidad de Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro, luego de que una mujer de 81 años fuera asesinada durante un robo en su domicilio. La víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, fue hallada por su sobrina atada a una silla y con signos evidentes de violencia.

El fiscal Patricio Ferrari calificó el hecho como homicidio criminis causa en ocasión de robo, y hasta el momento cinco personas vinculadas a La Banda del Millón fueron detenidas. El episodio ocurrió el fin de semana pasado en la propiedad ubicada sobre la calle General Justo José de Urquiza al 1100.

Según el relato de Marina, sobrina de la víctima, los delincuentes ingresaron por la parte trasera de la vivienda tras saltar la reja, forzando persianas y provocando un profundo desorden en toda la casa. “Entraron a robarle. Estaba en pijama y era de noche. La ataron de pies y manos, la golpearon, y mientras robaban veías sangre por todos lados. Fue espantoso”, relató la mujer, aún visiblemente conmocionada.

La investigación policial confirmó que los ladrones no se llevaron ningún objeto de valor, lo que sugiere que su intención principal fue cometer un acto violento más que un robo con fines económicos. La vivienda quedó completamente revuelta, con aberturas forzadas y signos de violencia en varias habitaciones. Rodríguez Iturriaga vivía sola y, según familiares, era muy activa para su edad, lo que hace que el hecho resulte aún más impactante para la comunidad local.

La Banda del Millón y el crimen

Al parecer, los asesinos de la jubilada serían integrantes de La Banda del Millón, una organización delictiva dedicada cometer entraderas y que fue desmantelada ayer en horas de la madrugada, mientras robaban una vivienda en Tigre. En este operativo fueron detenidos cinco sospechosos, dos de los cuales serían los autores del crimen.

Se trató de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad de San Isidro, la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y el Centro de Monitoreo de Tigre.