Imágenes sensibles: mataron de una puñalada a un joven de 15 años en Necochea

En cuanto al agresor, quedó detenido por la Policía, pero fue trasladado al Centro de Contención de Menores de Batán y quedó a cargo de la Justicia local.

Por otro lado, la causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial.

En el operativo que se llevó a cabo para detener al atacante, los efectivos policiales secuestraron una remera ensangrentada, un cuchillo de mango de madera y un punzón casero, que habrían sido enterrados en la arena junto al murallón donde tuvo lugar la pelea.