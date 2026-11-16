La familia del operario desaparecido desmintió a Metrogas: "Nunca se apersonaron"
Familiares y allegados a Marcelo García rechazaron que la empresa les haya brindado asistencia psicológica o económica tras la explosión del viernes.
La familia de Marcelo García, el operario de 47 años que permanece desaparecido tras la explosión registrada el pasado viernes en la localidad bonaerense de Lanús, desmintió públicamente a MetroGAS al asegurar que ningún representante de la compañía se acercó a asistirlos.
Allegados al trabajador rechazaron de plano las versiones difundidas por la firma distribuidora, que en las últimas horas había afirmado estar brindando "apoyo psicológico y económico" al entorno del empleado. "Eso no pasó. Nunca se apersonaron", sostuvieron desde el círculo íntimo de García.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el partido de Lanús, y dejó como saldo una víctima fatal y 30 personas heridas, siete de ellas de gravedad.
Pericias sobre el cuerpo hallado y el rol del trabajador
Desde el entorno familiar indicaron que, hasta el momento, "lo único que saben" es que peritos de la Policía Científica realizarán los exámenes correspondientes sobre el cuerpo hallado en la zona del desastre con el objetivo de confirmar su identidad.
Asimismo, aclararon cuál era la tarea específica que desempeñaba García al momento de producirse el estallido. Según precisaron, el operario "no operaba una máquina de perforación", sino que se encargaba de realizar "las mediciones correspondientes" en el lugar.
Investigación de la Fiscalía
Respecto a lo sucedido instantes previos a la detonación, los familiares mencionaron versiones que indican que el trabajador habría colaborado en la evacuación de los vecinos de la cuadra al advertir el peligro. No obstante, señalaron que la Fiscalía interviniente se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.
Marcelo García es padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia aguarda definiciones oficiales sobre su paradero mientras avanzan las pericias judiciales y policiales en el predio afectado.
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