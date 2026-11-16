Trabajador de Metrogas desaparecido

Investigación de la Fiscalía

Respecto a lo sucedido instantes previos a la detonación, los familiares mencionaron versiones que indican que el trabajador habría colaborado en la evacuación de los vecinos de la cuadra al advertir el peligro. No obstante, señalaron que la Fiscalía interviniente se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Marcelo García es padre de dos niños, de 6 y 8 años, y su familia aguarda definiciones oficiales sobre su paradero mientras avanzan las pericias judiciales y policiales en el predio afectado.