El operativo comenzó el lunes por la noche pero la lluvia no permitió que terminaran de detectar el escape y este martes continúan los trabajos. Las cuadrillas realizaron cortes de suministro y vallaron el perímetro para evitar que los vecinos se acerquen mientras controlan la fuga.

Sin embargo, el alerta generó gran alarma entre los vecinos porque ocurre apenas tres días después de la grave explosión por la rotura de un caño maestro en Remedios de Escalada.