El Colegio de Ingenieros responsabilizó a Metrogas y a otra empresa por la explosión en Lanús
Desde la entidad bonaerense se pusieron a disposición de las autoridades para invetigar las circunstancias de la explosión por fuga de gas que dejó un muerto.
El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) publicó este martes un duro comunicado en el que se responsabilizó a la empresa Metrogas en primer lugar y a la contratista EXGADET, en segundo, por la explosión del viernes pasado en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.
Una persona murió, decenas resultaron heridas -siete de ellas, de gravedad- y hasta el lunes de esta semana había un operario que seguía desaparecido, pero los vecinos de Remedios de Escalada denunciaron públicamente que Metrogas no se hace cargo ni siquiera de los destrozos en hogares y comercios.
"La tragedia de Remedios de Escalada vuelve a poner en discusión una cuestión central: quién controla las obras que se realizan sobre las redes de servicios públicos y quién garantiza que detrás de cada intervención exista un profesional capacitado que asuma efectivamente la responsabilidad técnica", expresaron desde el CIPBA.
Desde la institución cuestionaron la falta de un ingeniero matriculado en provincia de Buenos Aires para que asumiera la responsabilidad técnica de los trabajos y el procedimiento de Metrogas.
En vez, señalaron, la empresa prestataria se limitó a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por el Colegio.
Metrogas contrató a la firma EXGADET, cuyos operarios se encuentran entre los damnificados por la explosión en Remedios de Escalada, y desde el CIPBA informaron que había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025.
En el mensaje también se mencionó la Ley Provincial 10.416, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, y la Ley 12.490, vinculada al régimen previsional de los profesionales de la ingeniería. Para el Colegio, la falta de controles sobre estas obligaciones puede derivar tanto en perjuicios económicos para el Estado como en un debilitamiento del sistema previsional profesional.
El CIPBA reclamó que hace siete años está pendiente de aprobación la norma NAG-225, denominada Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019.
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