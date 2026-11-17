Metrogas contrató a la firma EXGADET, cuyos operarios se encuentran entre los damnificados por la explosión en Remedios de Escalada, y desde el CIPBA informaron que había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025.

En el mensaje también se mencionó la Ley Provincial 10.416, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, y la Ley 12.490, vinculada al régimen previsional de los profesionales de la ingeniería. Para el Colegio, la falta de controles sobre estas obligaciones puede derivar tanto en perjuicios económicos para el Estado como en un debilitamiento del sistema previsional profesional.

El CIPBA reclamó que hace siete años está pendiente de aprobación la norma NAG-225, denominada Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019.