CyberMonday 2025: cuánto dura, qué descuentos y marcas clave hay, y la guía completa para comprar

¿Cuándo y hasta cuándo dura el Cyber Monday?

El evento principal de e-commerce comenzará el lunes 3 de noviembre y se extenderá durante 72 horas, finalizando el miércoles 5 de noviembre.

Además, el mes de noviembre complementa esta fecha con el Black Friday, que se realiza unas semanas después, asegurando un mes completo de promociones para los consumidores argentinos.

¿Qué tipo de descuentos y ofertas esperar?

El Cyber Monday 2025 promete una multirrubricidad de ofertas, con fuerte presencia de tecnología, electrodomésticos, moda, viajes, deporte y hogar. En total, las tiendas adheridas preparan más de 15.000 MegaOfertas que se organizarán en diferentes secciones para facilitar la búsqueda de los usuarios:

MegaOfertas: El corazón del evento con miles de productos en promoción.

MegaOfertas Bomba / Noche Bomba: Ofertas limitadas por tiempo o stock que suelen aparecer en horarios específicos.

Sección Descolocados: Espacios dedicados a liquidaciones o precios inesperadamente bajos.

Más Clickeados: Un ranking que muestra los productos con mayor demanda entre los usuarios.

Para que la búsqueda sea más eficiente, el portal oficial permite aplicar filtros detallados, incluyendo cuotas sin interés, descuentos por volumen (como 2x1 o 3x2), y ordenar por precio, talle o color.

Compra en cuotas y beneficios bancarios

Las facilidades de pago son uno de los principales atractivos del Cyber Monday 2025. Los compradores pueden esperar dos grandes vías de financiación:

Cuotas sin Interés: Será uno de los filtros más buscados y ofrecidos en las "MegaOfertas".

Buscador de Beneficios Bancarios: Las tiendas adheridas y las plataformas de pago digital preparan promociones paralelas. Los usuarios podrán encontrar una sección específica para identificar descuentos adicionales, reintegros o planes de cuotas especiales al pagar con tarjetas de crédito de bancos específicos o a través de billeteras virtuales.

Marcas y rubros destacados

El evento contará con la participación de alrededor de 900 marcas, cubriendo casi todos los rubros del mercado. La fuerte presencia de retailers y empresas de tecnología asegura una gran competencia de precios.

Algunas de las más destacadas:

Tecnología y Electro: Samsung, Frávega, Musimundo, Cetrogar, Compumundo, HP Store, Philips, Sony.

Tiendas por Departamento: Mercado Libre, Frávega, Carrefour.

Deportes y Moda: Adidas, Dexter, Open Sports, Sportline.

Otros Rubros: Farmacity, TiendaMía.