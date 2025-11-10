Impactante choque e incendio en la General Paz: un hombre resultó herido
El dramático accidente ocurrió en el empalme con la Autopista Dellepiane, sentido al Río de la Plata. Las imágenes del operativo.
Un hombre resultó gravemente herido luego de que el auto en el que viajaba chocara contra el guardarraíl en la avenida General Paz y se prendiera fuego. El accidente de tránsito, que ocurrió a la altura del empalme con la Autopista Dellepiane, sentido al Río de la Plata, provocó que se desplegara un importante operativo de los equipos de emergencia.
El siniestro ocurrió en la madrugada de este lunes, minutos después de la medianoche, cuando un auto impactó contra el guardarraíl y terminó envuelto en llamas.
El conductor del vehículo resultó con politraumatismos graves y tuvo que ser rescatado por los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar luego de recibir el llamado de alerta. Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente para controlar el fuego, que consumió gran parte del rodado e impidió el acceso inmediato al interior del auto. Tal como se puede ver en el video, el humo saliendo del habitáculo, con la carrocería totalmente carbonizada.
Luego de que los bomberos lograran extinguir el incendio, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) intervino para asistir al conductor. Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su traslado urgente al hospital Santojanni en un helicóptero sanitario. El hombre permanecía internado bajo estricta observación médica.
Por su parte, efectivos de la Policía de la Ciudad colaboraron en el operativo y acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y los médicos, y permitir que los peritos realizaran las tareas correspondientes para luego determinar las causas del dramático siniestro. Se investiga si el conductor perdió el control del vehículo por una maniobra brusca, exceso de velocidad o algún desperfecto mecánico.
Durante varias horas, la circulación en el sector permaneció restringida, mientras los equipos especializados realizaban las tareas de remoción del auto y limpieza del pavimento, lo que generó demoras en el tránsito en plena madrugada porteña.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario