Impactante choque e incendio en la General Paz: un hombre resultó herido

El conductor del vehículo resultó con politraumatismos graves y tuvo que ser rescatado por los equipos de emergencia, que llegaron rápidamente al lugar luego de recibir el llamado de alerta. Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó intensamente para controlar el fuego, que consumió gran parte del rodado e impidió el acceso inmediato al interior del auto. Tal como se puede ver en el video, el humo saliendo del habitáculo, con la carrocería totalmente carbonizada.