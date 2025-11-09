Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron 10 veces hacerle el test de alcoholemia
El conductor que provocó el incidente vial no pudo completar las pruebas y deberá someterse a otros controles.
Un conductor perdió el control de su vehículo y provocó un choque múltiple en el barrio porteño de Villa General Mitre, que dejó tres heridos leves y siete autos dañados.
El accidente ocurrió cerca de las 2:30 del domingo sobre la avenida Boyacá, casi en el cruce con Juan B. Justo, frente a la Plaza Sáenz Peña. Por causas que aún se investigan, un Toyota Yaris impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados o circulaban por la zona.
Entre los autos involucrados se cuentan una camioneta Jeep Renegade, que terminó sobre la vereda con el eje roto; un Fiat Pulse con la parte trasera destruida; un Peugeot 207 con el parabrisas trasero estallado; y una Toyota Hilux que volcó sobre la avenida.
"La verdad que no lo vi cuando me chocó. Intentaron hacerle la alcoholemia como diez veces", contó el conductor de la Hilux, en diálogo con C5N. Según trascendió, los agentes de tránsito debieron consignar en el acta un "falso positivo" porque el conductor del Yaris no era constante en el soplido, motivo por el cual se le realizarán otros controles para verificar su estado.
En el operativo intervinieron agentes de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME. Tres ambulancias y una unidad de triage acudieron al lugar, aunque solo se registraron tres heridos leves que fueron atendidos sin necesidad de traslado.
Un conductor atropelló a tres jubiladas que cruzaban una avenida en Lanús y quedó filmado
Un hombre atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida en el partido bonaerense de Lanús. Las víctimas de 65, 71 y 93 fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita con fracturas y heridas de gravedad; y el conductor quedó detenido.
La brutal secuencia ocurrió a metros de la estación de Lanús, sobre la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, y quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio. En las imágenes se observa cómo, tras el paso de un colectivo, el Renault Symbol avanza sin frenar y embiste a tres peatones que cruzaban correctamente.
El vehículo golpea de lleno a una mujer y la arroja varios metros por el aire. Luego impacta a otra señora que llevaba una bolsa en la mano y, antes de detenerse sobre el bulevar, atropella a una tercera víctima.
Minutos después, efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús llegaron al lugar y detuvieron al conductor, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, quien viajaba acompañado por un menor de edad.
Las tres mujeres fueron asistidas por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivadas al Hospital Evita: Juana Vignona, de 73 años, sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, y los médicos evalúan una posible amputación; irta Silvia Amor López, de 91, presenta una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento; y la tercera, Teresa Cristina Melgarejo, de 65, permanece internada por fuertes dolores en la zona lumbar.
En tanto, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que dio negativo, aunque igualmente quedó detenido acusado de "lesiones culposas".
