Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron 10 veces hacerle el test de alcoholemia

Un conductor atropelló a tres jubiladas que cruzaban una avenida en Lanús y quedó filmado

Un hombre atropelló a tres mujeres que cruzaban una avenida en el partido bonaerense de Lanús. Las víctimas de 65, 71 y 93 fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita con fracturas y heridas de gravedad; y el conductor quedó detenido.

La brutal secuencia ocurrió a metros de la estación de Lanús, sobre la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, y quedó registrado por una cámara de seguridad del municipio. En las imágenes se observa cómo, tras el paso de un colectivo, el Renault Symbol avanza sin frenar y embiste a tres peatones que cruzaban correctamente.

El vehículo golpea de lleno a una mujer y la arroja varios metros por el aire. Luego impacta a otra señora que llevaba una bolsa en la mano y, antes de detenerse sobre el bulevar, atropella a una tercera víctima.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 1ª de Lanús llegaron al lugar y detuvieron al conductor, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, quien viajaba acompañado por un menor de edad.

Las tres mujeres fueron asistidas por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivadas al Hospital Evita: Juana Vignona, de 73 años, sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, y los médicos evalúan una posible amputación; irta Silvia Amor López, de 91, presenta una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento; y la tercera, Teresa Cristina Melgarejo, de 65, permanece internada por fuertes dolores en la zona lumbar.

En tanto, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, que dio negativo, aunque igualmente quedó detenido acusado de "lesiones culposas".