Alerta por tormentas con granizo genera preocupación este lunes: el alarmante informe del SMN
El organismo renovó sus avisos para el primer día de la semana por tormentas y granizo para algunas zonas del país. Los detalles de una jornada complicada.
La nueva semana da inicio en varias zonas del país con mal clima, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes nuevos alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo, con varias zonas afectadas, entre ellas, algunas de cuatro provincias.
De esta manera, sigue este lunes 10 de noviembre un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes para zonas de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
Alerta por tormentas fuertes
La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones por tormentas fuertes:
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el lunes se presentaría con cielo despejado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 14 y 27 grados.
En tanto, el SMN ya prevé una vuelta de precipitaciones para el martes 11 de noviembre en el AMBA. El organismo estima una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.
