Alerta por tormentas con granizo genera preocupación este lunes: el alarmante informe del SMN

Recomendaciones por tormentas fuertes:

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un alerta amarillo y sus correspondientes recomendaciones.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el lunes se presentaría con cielo despejado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 14 y 27 grados.

En tanto, el SMN ya prevé una vuelta de precipitaciones para el martes 11 de noviembre en el AMBA. El organismo estima una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.