Impresionante choque y vuelco provocó un caos en la avenida General Paz

De acuerdo a los primeros testimonios, los ocupantes de la camioneta involucrada se dirigían a un torneo de fútbol y aseguraron no haber visto al auto detenido. Producto del impacto, los conductores perdieron el control del vehículo y terminaron volcados lateralmente, dejando la escena del accidente con un alto grado de alerta entre los automovilistas que circulaban por la zona. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del vuelco, con la camioneta recostada sobre uno de sus costados y los escombros del choque repartidos en la calzada.