Choque múltiple en la Avenida General Paz dejó al menos 12 heridos
El incidente ocurrió mano al Riachuelo, donde 7 vehículos quedaron involucrados.
Un fuerte accidente múltiple ocurrido este sábado por la tarde sobre la avenida General Paz dejó un saldo de doce personas heridas y generó un importante despliegue de emergencia en la zona norte del conurbano bonaerense. El siniestro se produjo a la altura de Vicente López, en sentido hacia el Riachuelo, e involucró a siete vehículos.
Según informaron fuentes del operativo, once de los afectados recibieron asistencia médica en el lugar, mientras que una mujer adulta debió ser trasladada de urgencia en un helicóptero del SAME tras sufrir un traumatismo de cráneo. La evacuación aérea se realizó hacia el Hospital Santojanni, ubicado en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los heridos también se encontraba un adolescente de 15 años. Además, otras dos personas fueron derivadas a centros de salud para una mejor evaluación, mientras que el resto fue atendido en un sistema de triage móvil instalado sobre la traza para asistir rápidamente a los involucrados.
Las causas del choque aún no fueron confirmadas oficialmente y continúan bajo investigación. En el lugar trabajaron de manera coordinada múltiples equipos de emergencia, entre ellos móviles del SAME, Bomberos de la Ciudad y de distritos cercanos de la Provincia, efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense, además de agentes de tránsito que organizaron la circulación vehicular.
Tras el traslado de la mujer con heridas de mayor gravedad no fue necesario realizar nuevos operativos aéreos, aunque al cierre del procedimiento continuaba activo el dispositivo sanitario preventivo para asistir a posibles afectados y garantizar la seguridad en la zona.
Como consecuencia del impacto y del operativo desplegado, el tránsito presentó importantes demoras durante varias horas, con reducción de carriles y desvíos preventivos mientras los peritos trabajaban para remover los vehículos y determinar la mecánica del accidente. Las autoridades recomendaron circular con precaución por la zona hasta la normalización total de la circulación.
