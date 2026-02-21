Choque múltiple en la Avenida General Paz dejó al menos 12 heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeriodismoMovi3/status/2025282021992386585?t=J8JszYcu9DdX9bfIuVwK8A&s=19&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: CHOQUE MÚLTIPLE EN GRAL. PAZ

Colisión de 7 autos en Av. Gral. Paz y Zapiola (mano al Riachuelo).

Saldo parcial: 12 pacientes asistidos.

• 10 atendidos en el lugar.

• 2 traslados (Hosp. Santojanni y Pirovano).

Operativo con 4 móviles y helicóptero… pic.twitter.com/E1aCSYGl9G — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) February 21, 2026

Las causas del choque aún no fueron confirmadas oficialmente y continúan bajo investigación. En el lugar trabajaron de manera coordinada múltiples equipos de emergencia, entre ellos móviles del SAME, Bomberos de la Ciudad y de distritos cercanos de la Provincia, efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense, además de agentes de tránsito que organizaron la circulación vehicular.