ARCA subió de categoría a monotributistas sin previo aviso: el mal uso de las billeteras virtuales

Esta situación fue advertida por contadores, quienes comenzaron a recibir consultas de sus clientes ante los mensajes de alerta del organismo.

No actualizar a tiempo la recategorización de monotributistas, que se hace dos veces al año, puede generar deudas, aumento de la cuota o incluso la salida del régimen, lo que además afecta al contribuyente al perder cobertura médica y aportes para la jubilación.