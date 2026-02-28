ARCA subió de categoría a monotributistas sin previo aviso: el mal uso de las billeteras virtuales
Tras incorporar controles de las billeteras virtuales, el organismo realizó una recategorización de oficio a los contribuyentes. A quiénes afectó esta medida.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizó ajustes automáticos en la categoría de varios monotributistas, basándose en movimientos registrados en billeteras virtuales. Estas acciones provocaron, en algunos casos, cambios en las escalas o incluso la exclusión del régimen.
Es importante recordar que los monotributistas deben actualizar su categoría dos veces al año, en febrero y agosto, tomando como referencia la facturación de los doce meses previos. Este procedimiento busca que cada monotributista esté en la categoría que corresponde según sus ingresos y el tipo de actividad que realiza.
ARCA ahora incluye billeteras virtuales
La recategorización de oficio de ARCA es un procedimiento habitual que ajusta la categoría de los monotributistas según los movimientos bancarios registrados.
La novedad de este período es que también se incluyeron las operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, lo que en algunos casos provocó aumentos significativos en la cuota mensual, incluso llegando a triplicarla.
Especialistas recomiendan que quienes recibieron estas notificaciones revisen su facturación y la comparen con las nuevas escalas. Si los ingresos no alcanzan los montos definidos por ARCA, se debe presentar un descargo para que la recategorización quede sin efecto.
Esta situación fue advertida por contadores, quienes comenzaron a recibir consultas de sus clientes ante los mensajes de alerta del organismo.
No actualizar a tiempo la recategorización de monotributistas, que se hace dos veces al año, puede generar deudas, aumento de la cuota o incluso la salida del régimen, lo que además afecta al contribuyente al perder cobertura médica y aportes para la jubilación.
