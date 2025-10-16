Impresionante choque y vuelco en Villa Soldati dejó tres heridos

Un choque entre dos vehículos en la avenida Fernández de la Cruz al 3200, a la altura de Villa Soldati, originó esta mañana el corte parcial del tránsito entre las calles Portela y Pergamino. Las autoridades implementaron un desvío por el corredor exclusivo del Metrobús ante el impacto, que dejó uno de los autos gravemente dañado y piezas desperdigadas sobre la calzada.

La colisión involucró a un Peugeot 208 gris, que terminó completamente destrozado, mientras una de sus ruedas y el eje quedaron ubicados en medio del carril. De acuerdo con Todo Noticias, el conductor estaba en estado de ebriedad y el vehículo impactó directamente contra el muro de contención de la estación Mariano Acosta del Metrobús, lo que contribuyó a la magnitud del incidente.

Personal de la Comisaría Vecinal 8 B de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar junto a Bomberos de la Ciudad, que rescataron al conductor del vehículo, mayor de edad y único ocupante, y el SAME lo trasladó al Hospital Grierson, con diagnóstico de politraumatismos.

El operativo policial dispuso el corte de la avenida Fernández de la Cruz entre Portela y Pergamino, restringiendo el paso de automóviles por el tránsito habitual y obligando a circular por el Metrobús. Los peritos trabajan en la zona afectada para remover los autos y restablecer la circulación.