Impresionante derrumbe en la Ruta 40: hay corte total en el Camino de los Siete Lagos

Además, recomendaron transitar únicamente cuando sea indispensable, hacerlo a velocidad precautoria, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante las alertas meteorológicas y el estado actualizado de las rutas.

No se informó una fecha estimada para la reapertura del camino

La Ruta de los Siete Lagos es uno de los corredores turísticos más visitados de la Patagonia. Conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de la Ruta 40, en cuyo trayecto se pueden observar paisajes cordilleranos y majestuosos espejos de agua.