Impresionante derrumbe en la Ruta 40: hay corte total en el Camino de los Siete Lagos
El tránsito quedó interrumpido entre San Martín de los Andes y Catritre, en Neuquén. Vialidad Nacional trabaja en el lugar.
La Ruta Nacional 40 permanece totalmente cortada al tránsito en un tramo del reconocido Camino de los Siete Lagos, en la provincia de Neuquén, luego de que se produjera un impresionante derrumbe de rocas sobre la calzada a causa de las condiciones climáticas.
Según informó Vialidad Nacional, el desprendimiento ocurrió en el recorrido comprendido entre San Martín de los Andes y la zona de Catritre donde la circulación vehicular se encuentra interrumpida hasta tanto se finalicen las tarreas de despeje de la calzada y se confirme que no hay riesgo de nuevos derrumbes.
En el lugar trabaja personal del organismo y equipos técnicos especializados quienes llevarán a cabo las tareas de remoción de los bloques de piedra y analizarán el estado de la ruta antes de habilitar el tránsito nuevamente.
Desde Vialidad Nacional explicaron que las intensas condiciones meteorológicas que afectan a la zona con lluvias, nevadas y bajas temperaturas propiciaron el desprendimiento de grandes rocas, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la ruta por razones de seguridad. Hasta el momento no se informó una fecha estimada para la reapertura del camino.
En paralelo, las autoridades solicitaron a los conductores evitar circular por la zona en horarios nocturnos o durante la madrugada, momentos en los que disminuye la visibilidad y aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos.
Además, recomendaron transitar únicamente cuando sea indispensable, hacerlo a velocidad precautoria, respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante las alertas meteorológicas y el estado actualizado de las rutas.
La Ruta de los Siete Lagos es uno de los corredores turísticos más visitados de la Patagonia. Conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de la Ruta 40, en cuyo trayecto se pueden observar paisajes cordilleranos y majestuosos espejos de agua.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario