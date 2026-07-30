La decisión que tomó la Justicia con los presos que hicieron un streaming desde una cárcel de Mendoza
La investigación comenzó después de que se viralizara una videollamada con un influencer. Hasta el momento, tres reclusos fueron identificados por haber participado de la transmisión.
Los presos que participaron de un streaming desde el Complejo Penitenciario San Felipe, en Mendoza, fueron trasladados a un módulo destinado a reclusos de muy alto perfil luego de que se comprobara que utilizaron teléfonos celulares, cuya tenencia está prohibida en las cárceles de la provincia.
Por medio de un comunicado en la red social X, la ministra de Seguridad y Justicia de Mnedoza, Mercedes Rus informó que los internos involucrados fueron enviados hacia el Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP), que se ubica en el predio del Complejo Penitenciario Almafuerte I, localizado en el distrito de Cacheuta.
“Quien incumple las reglas pierde beneficios y asume las consecuencias”, advirtió Rus al agregar: “Vamos a seguir avanzando. Porque en Mendoza la cárcel es para cumplir la condena”. En línea con esto, recordó que, desde que inició su gestión en diciembre de 2023, había prometido ponerle un punto final al uso de los celulares en las cárceles provinciales.
Tras señalar que se había implementado un sistema único de control de ingresos y nuevas tecnologías para reforzar las requisas, la funcionaria sostuvo: “No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario”.
Cómo descubrieron el streaming
El Servicio Penitenciario de Mendoza inició una investigación administrativa, disciplinaria y judicial luego de detectar que un grupo de internos utilizó celulares para participar de una transmisión en vivo. La alerta surgió a partir de un trabajo del área de Inteligencia Penitenciaria, que encontró videos del streaming difundidos en redes sociales. A partir de ese hallazgo se realizaron requisas en el pabellón e identificaron a los responsables.
Durante esos procedimientos fueron secuestrados cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones contra los internos involucrados, ya que la posesión de estos dispositivos está prohibida en todos los establecimientos penitenciarios mendocinos desde diciembre de 2023.
Según trascendió, la transmisión se realizó mediante la aplicación OmeTV, una plataforma que conecta de forma aleatoria a usuarios de distintas partes del mundo por videollamada. En esa conversación, los presos interactuaron con el influencer Valentín Melo, oriundo de Berazategui y con más de 600.000 seguidores en sus diferentes perfiles.
Al comenzar el contacto, uno de los internos le preguntó de dónde era. Cuando el streamer respondió que era de Berazategui, consultó si ellos estaban en España. La respuesta dejó en evidencia desde dónde hablaban: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”.
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