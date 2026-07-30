La decisión que tomó la Justicia con los presos que hicieron un streaming desde una cárcel de Mendoza

Los reclusos fueron trasladados hacia el MAP del Complejo Penitenciario Almafuerte I. Foto: @MercedesRus1.

Durante esos procedimientos fueron secuestrados cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones contra los internos involucrados, ya que la posesión de estos dispositivos está prohibida en todos los establecimientos penitenciarios mendocinos desde diciembre de 2023.

Según trascendió, la transmisión se realizó mediante la aplicación OmeTV, una plataforma que conecta de forma aleatoria a usuarios de distintas partes del mundo por videollamada. En esa conversación, los presos interactuaron con el influencer Valentín Melo, oriundo de Berazategui y con más de 600.000 seguidores en sus diferentes perfiles.

Al comenzar el contacto, uno de los internos le preguntó de dónde era. Cuando el streamer respondió que era de Berazategui, consultó si ellos estaban en España. La respuesta dejó en evidencia desde dónde hablaban: “Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza”.