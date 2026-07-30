Polémica en Córdoba: un cura acusado por abuso sexual de menores reapareció dando misa en la Catedral
Feligreses lo reconocieron durante una ceremonia en la principal iglesia de la provincia; las familias denunciantes calificaron la situación como una “burla”.
El sacerdote Alejandro Nicola, apartado en junio de la parroquia Niño Dios de Villa Carlos Paz por una causa que acumula al menos cinco denuncias de abuso sexual infantil, apareció concelebrando una misa en la Catedral de la ciudad de Córdoba. La situación generó la indignación de los padres de las víctimas que hace más de un año vienen reclamando por la situación en el jardín de infantes.
El arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, explicó que no existe una prohibición expresa para que Nicola participe acompañando a otro sacerdote. Admitió que está denunciado pero subrayó que rige el principio de inocencia. De todos modos, reconoció que no sabía de su aparición en la ceremonia.
Nicola enfrenta una investigación judicial luego de que las familias denunciaran presuntos abusos contra niños vinculados al Jardín de Infantes Niño Dios, institución de la que era director y párroco.
En junio, el Arzobispado de Córdoba dispuso su apartamiento preventivo mientras avanza la causa, aclarando que la medida no implicaba un juicio anticipado sobre su responsabilidad.
Sin embargo, durante los últimos días el sacerdote fue visto participando de distintas celebraciones litúrgicas en la Catedral de Córdoba. Según trascendió, incluso leyó el Evangelio durante una de las misas, lo que generó sorpresa e indignación entre fieles y familiares de los denunciantes.
Este viernes se le realizarán a Nicola pericias psicológicas en el edificio de Tribunales II de Córdoba capital. Fueron ordenadas por la fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Gómez.
La primera de las ocho denuncias judiciales contra el sacerdote fue presentada en mayo de 2025 y la segunda, en octubre del mismo año. Las otras ocurrieron este año, agregó.
La denuncia inicial corresponde a una menor que presentó un sangrado vaginal y que sigue bajo estado de shock. Desde lo sucedido, no habla.
En el caso de la segunda, la alerta familiar comenzó cuando tuvo una pesadilla en la que gritó: “El monstruo me arranca la piel". Sus padres la llevaron al médico suponiendo que podía tener un problema orgánico; después de varios estudios, le recomendaron ver a un psicólogo.
El comunicado de la Catedral
Tras la repercusión que generaron las imágenes del sacerdote, la Catedral de Córdoba difundió un comunicado para intentar llevar tranquilidad a la comunidad.
En el texto, el rector del templo manifestó su cercanía con quienes atraviesan esta situación y aseguró que comprende el dolor provocado por la presencia del sacerdote en las celebraciones religiosas.
Además, explicó que la participación de Nicola se dio en un contexto específico y buscó transmitir un mensaje pastoral hacia todas las personas involucradas, al tiempo que ratificó el compromiso de la Iglesia con el acompañamiento de las víctimas y con el respeto de las decisiones adoptadas por el Arzobispado.
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