Polémica en Córdoba: un cura acusado por abuso sexual de menores reapareció dando misa en la Catedral

Este viernes se le realizarán a Nicola pericias psicológicas en el edificio de Tribunales II de Córdoba capital. Fueron ordenadas por la fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Gómez.

La primera de las ocho denuncias judiciales contra el sacerdote fue presentada en mayo de 2025 y la segunda, en octubre del mismo año. Las otras ocurrieron este año, agregó.

La denuncia inicial corresponde a una menor que presentó un sangrado vaginal y que sigue bajo estado de shock. Desde lo sucedido, no habla.

En el caso de la segunda, la alerta familiar comenzó cuando tuvo una pesadilla en la que gritó: “El monstruo me arranca la piel". Sus padres la llevaron al médico suponiendo que podía tener un problema orgánico; después de varios estudios, le recomendaron ver a un psicólogo.

El comunicado de la Catedral

Tras la repercusión que generaron las imágenes del sacerdote, la Catedral de Córdoba difundió un comunicado para intentar llevar tranquilidad a la comunidad.

En el texto, el rector del templo manifestó su cercanía con quienes atraviesan esta situación y aseguró que comprende el dolor provocado por la presencia del sacerdote en las celebraciones religiosas.

Además, explicó que la participación de Nicola se dio en un contexto específico y buscó transmitir un mensaje pastoral hacia todas las personas involucradas, al tiempo que ratificó el compromiso de la Iglesia con el acompañamiento de las víctimas y con el respeto de las decisiones adoptadas por el Arzobispado.